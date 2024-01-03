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03.01.2024  21:51   Дмитро Колонєй

Готуємо ліниві вареники з бананом

Пропонуємо приготувати нетривіальний варіант відомої кожній господині страви.

 
Як пише РЕДПОСТ, ці ліниві вареники або лінивки, готуються так само, але виходять ще смачніші за звичайні.
 

Ліниві вареники з бананом

Продукти:

  • 400 г сиру,
  • 1 банан,
  • 3-4 ст. цукру,
  • 1 яйце,
  • 1 склянка борошна.

Покроковий рецепт приготування:

  1. У блендері збити сир, банан, цукор та яйце.
  2. Поступово додати борошно,
  3. Вимішати тісто
  4. Сформувати ліниві вареники.
  5. Відварити їх у киплячій солоній воді до випливання і потім ще 1 хвилину.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати вареники з квашеною капустою.

 

Тэги:  рецепт, вареники, лінивки, банан, сир, цукор, яйця
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