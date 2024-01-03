Готуємо ліниві вареники з бананом

Пропонуємо приготувати нетривіальний варіант відомої кожній господині страви.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати вареники з квашеною капустою.
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Пам'ятайте, що будь-яка дія, зроблена сьогодні, може мати несподівані та дуже далекосяжні наслідки.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Ввечері, можливо, пройде сніг.
3 січня відзначається щорічний День бенгальських іскор та гірляндних вогнів у багатьох країнах світу.
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