Готуємо ліниві вареники з бананом

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Гороскоп на 3 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Пам'ятайте, що будь-яка дія, зроблена сьогодні, може мати несподівані та дуже далекосяжні наслідки.

Прогноз погоди у Харкові на 3 січня Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Ввечері, можливо, пройде сніг.