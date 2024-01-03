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03.01.2024  21:19   Дмитро Колонєй

Ворог посилив авіаудари по мирним селам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Посилили авіаудари по мирним селам Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мороховець та Колодязне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Алісівка, Липці, Лук'янці, Стариця, Зибине, Одрадне.
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  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.  Завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки, Кучерівки, Подолів, Берестового Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 січня 2024 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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