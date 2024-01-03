03.01.2024 08:30 Рита Парфенова

На Харківщині ворог намагався прорвати оборону ЗСУ

На Куп'янському напрямку військові рф вели невдалі штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Куп'янському напрямку українські захисники успішно відбили сім атак, які ворог проводив біля Синьківки та східніше Петропавлівки в Харківській області. Наші війська ефективно утримали оборону, завдаючи противнику невдалих спроб прориву;

на Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах та активно веде диверсійні операції. Це робиться з метою заважати перекиданню наших військ на напрямки загрозливі для противника. Ворог також збільшує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

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Минулої доби під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей . Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 січня 2024 року.