03.01.2024 08:30 Рита Парфенова
На Харківщині ворог намагався прорвати оборону ЗСУ
На Куп'янському напрямку військові рф вели невдалі штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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на Куп'янському напрямку українські захисники успішно відбили сім атак, які ворог проводив біля Синьківки та східніше Петропавлівки в Харківській області. Наші війська ефективно утримали оборону, завдаючи противнику невдалих спроб прориву;
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на Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах та активно веде диверсійні операції. Це робиться з метою заважати перекиданню наших військ на напрямки загрозливі для противника. Ворог також збільшує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
Минулої доби під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
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