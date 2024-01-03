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03.01.2024  09:05   Рита Парфенова

Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом минулої доби ворог двічі вдарив ракетами по місту Харків, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

В результаті вчорашнього ранкового ворожого обстрілу м. Харкова постраждали 62 людей, з них 6 – діти. Одна жінка загинула. Наразі у медзакладах міста перебуває 28 людей, з них 4 – діти. Двоє дорослих у важкому стані.

О 22:40 та 22:42 окупанти обстріляли м. Харків, попередньо — ракетами С-300. Частково зруйновано будівлю школи Основ’янського району. Без постраждалих.  
Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:

  • с. Липці Харківського району ворог обстріляв 2 січня близько 12:00. Без потерпілих;
  • по м. Вовчанськ Чугуївського району окупанти завдали ударів о 13:47 та 14:30. Зруйновано й пошкоджено два будинки. Поранень зазнала 65-річна жінка$
  • e м. Куп'янськ внаслідок обстрілу о 21:30 пошкоджено будинок.

Також під вогнем окупантів перебували наспелені пункти Охримівка Чугуївського району; Бологівка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Впродовж доби внаслідок бойових дій знеструмлено 16079 абонентів у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Дворічанської, Куп'янської, Борівської та Ізюмської громад.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 січня 2024 року.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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