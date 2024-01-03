03.01.2024 09:05 Рита Парфенова

Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом минулої доби ворог двічі вдарив ракетами по місту Харків, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

В результаті вчорашнього ранкового ворожого обстрілу м. Харкова постраждали 62 людей, з них 6 – діти. Одна жінка загинула. Наразі у медзакладах міста перебуває 28 людей, з них 4 – діти. Двоє дорослих у важкому стані.



О 22:40 та 22:42 окупанти обстріляли м. Харків, попередньо — ракетами С-300. Частково зруйновано будівлю школи Основ’янського району. Без постраждалих.

Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:

с. Липці Харківського району ворог обстріляв 2 січня близько 12:00. Без потерпілих;

по м. Вовчанськ Чугуївського району окупанти завдали ударів о 13:47 та 14:30. Зруйновано й пошкоджено два будинки. Поранень зазнала 65-річна жінка$

e м. Куп'янськ внаслідок обстрілу о 21:30 пошкоджено будинок.

Також під вогнем окупантів перебували наспелені пункти Охримівка Чугуївського району; Бологівка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.



Впродовж доби внаслідок бойових дій знеструмлено 16079 абонентів у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Дворічанської, Куп'янської, Борівської та Ізюмської громад.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram