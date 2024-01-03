Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом минулої доби ворог двічі вдарив ракетами по місту Харків, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
В результаті вчорашнього ранкового ворожого обстрілу м. Харкова постраждали 62 людей, з них 6 – діти. Одна жінка загинула. Наразі у медзакладах міста перебуває 28 людей, з них 4 – діти. Двоє дорослих у важкому стані.
О 22:40 та 22:42 окупанти обстріляли м. Харків, попередньо — ракетами С-300. Частково зруйновано будівлю школи Основ’янського району. Без постраждалих.
Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:
Також під вогнем окупантів перебували наспелені пункти Охримівка Чугуївського району; Бологівка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Впродовж доби внаслідок бойових дій знеструмлено 16079 абонентів у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Дворічанської, Куп'янської, Борівської та Ізюмської громад.
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Пам'ятайте, що будь-яка дія, зроблена сьогодні, може мати несподівані та дуже далекосяжні наслідки.
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