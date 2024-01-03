03.01.2024 08:08 Рита Парфенова

Увечері 2 січня ворожа ракета зруйнувала школу Харкова

Будівля однієї зі шкіл Основ’янського району Харкова отримала значні пошкодження внаслідок ракетного удару увечері 2 січня 2024 року.



Фото: t.me/ZOLOCHIVSHCHINA

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

О 22:40 рятувальники виїхали на місце влучання російських снарядів в Основ'янському районі м. Харкова. Зафіксовані пошкодження навчального закладу.



Пожежі на місці прильоту не було, інформації про постраждалих немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, як виглядає центр Харкова після масованого ракетного удару вранці 2 січня 2024 року по Шевченківському району міста. Загальна кількість постраждалих становить 63 особи: 1 жінка (91 рік) загинула, 62 людей поранено.