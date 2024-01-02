02.01.2024 14:13 Рита Парфенова

Вирви, бите скло та купи цегли: центр Харкова після ракетного удару 2 січня (фото)

2 січня близько 07:30 збройні сили рф завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини міста Харків.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, три ракетних удари прийшлися на Шевченківський район Харкова.



Ракетна атака на Харків призвела до трьох пожеж, які на цей час ліквідовані, та серйозних руйнувань цивільної інфраструктури.



Станом на 11:00, внаслідок ракетних обстрілів Шевченківського району, виявлено 41 житловий будинок. Вибиті близько 1,2 тис. вікон у квартирах і місцях загального користування, а також пошкоджено дві покрівлі.



Також пошкодження отримали господарчі споруди, магазини, кафе, аптеки та автомобілі.

Поліція взяла під цілодобову охорону всі зруйновані адмінбудівлі та житлові будинки для запобігання фактам мародерства.

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Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що останнього часу кількість укриттів у Харкові зросла.

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