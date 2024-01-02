    
Главная Фото Надзвичайні події та кримінал Вирви, бите скло та купи цегли: центр Харкова після ракетного удару 2 січня (фото)
02.01.2024  14:13   Рита Парфенова

Вирви, бите скло та купи цегли: центр Харкова після ракетного удару 2 січня (фото)

2 січня близько 07:30 збройні сили рф завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини міста Харків.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, три ракетних удари прийшлися на Шевченківський район Харкова.

Ракетна атака на Харків призвела до трьох пожеж, які на цей час ліквідовані, та серйозних руйнувань цивільної інфраструктури.

Станом на 11:00, внаслідок ракетних обстрілів Шевченківського району, виявлено 41 житловий будинок. Вибиті близько 1,2 тис. вікон у квартирах і місцях загального користування, а також пошкоджено дві покрівлі.

Також пошкодження отримали господарчі споруди, магазини, кафе, аптеки та автомобілі.

Поліція взяла під цілодобову охорону всі зруйновані адмінбудівлі та житлові будинки для запобігання фактам мародерства.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що останнього часу кількість укриттів у Харкові зросла.

Фотогалерея

Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року Наслідки ракетного удару по Шевченківському району Харкова 2 січня 2024 року
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.01 Надзвичайні події Про тип ракет, якими обстрілювали Харків, та збільшення кількості постраждалих розповіли у поліції 02.01 Надзвичайні події Оновлені дані, скільки людей постраждало від ракетного удару у Харкові (відео) 02.01 Надзвичайні події Поліція Харкова охоронятиме від мародерів постраждалі будинки Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 