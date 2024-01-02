Вирви, бите скло та купи цегли: центр Харкова після ракетного удару 2 січня (фото)

2 січня близько 07:30 збройні сили рф завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини міста Харків.
Як повідомляє РЕДПОСТ, три ракетних удари прийшлися на Шевченківський район Харкова.
Ракетна атака на Харків призвела до трьох пожеж, які на цей час ліквідовані, та серйозних руйнувань цивільної інфраструктури.
Станом на 11:00, внаслідок ракетних обстрілів Шевченківського району, виявлено 41 житловий будинок. Вибиті близько 1,2 тис. вікон у квартирах і місцях загального користування, а також пошкоджено дві покрівлі.
Також пошкодження отримали господарчі споруди, магазини, кафе, аптеки та автомобілі.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
2 січня 2011 року вперше було відзначено неофіційний День інтроверта, який став із самого початку всесвітнім.
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