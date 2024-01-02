Оновлені дані, скільки людей постраждало від ракетного удару у Харкові (відео)

Інформація про постраждалих ще може змінюватисяя, бо екстремальні служби проводять дорозвідку житлових приміщень.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України, в результаті ранкової атаки постраждало вже 49 людей (з них 6 дітей), одна людина загинула. Всі пожежі ліквідовано.
Рятувальники проводять дорозвідку та перевірку житлових приміщень.
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