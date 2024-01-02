Фото наслідків ракетної атаки на Харків вранці 2 січня

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, на площі 50 кв.м. виникли три пожежі, які поширились на складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного з житлових будинків, а також спричинили загоряння легкових автомобілів та витік газу із пошкодженої газової труби.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, а загальна кількість постраждалих наразі становить 41 особу. Інформація про загиблих та постраждалих підлягає уточненню.

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