Ракетний обстріл Харкова 2 січня 2024 року: кількіість постраждалих зросла до 41 людини

41 людина постраждала, ще одна загинула внаслідок російського обстрілу Харкова вранці 2 січня 2024 року
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Попередньо ворог завдавав ударів по Харкову «Кинджалами». Маємо інформацію, яка потребує уточнення, про 41 пораненого. Також є інформація про загиблих - їхня кількість уточнюється», – написав він.
На місцях «прильотів» працюють відповідні служби, усі пожежі загасили.
У пресслужбі ХОВА додали, що загибла - жінка, її особисті дані встановлюються.
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