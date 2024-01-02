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02.01.2024  09:41   Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова 2 січня 2024 року: кількіість постраждалих зросла до 41 людини

41 людина постраждала, ще одна загинула внаслідок російського обстрілу Харкова вранці 2 січня 2024 року


Фото: Ґвара

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

 

«Попередньо ворог завдавав ударів по Харкову «Кинджалами». Маємо інформацію, яка потребує уточнення, про 41 пораненого. Також є інформація про загиблих - їхня кількість уточнюється», – написав він.

На місцях «прильотів» працюють відповідні служби, усі пожежі загасили.

У пресслужбі ХОВА додали, що загибла - жінка, її особисті дані встановлюються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 людей постраждало, одна людина загинула внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 2 січня 2024 року.

 

Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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