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02.01.2024  08:53   Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова 2 січня 2024 року: є загибла, зросла кількість постраждалих

22 постраждалих, одна людина загинула внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 2 січня 2024 року.


Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківськох області

Зафіксовано принаймні чотири удари. Окупанти атакували центральну частину Шевченківського району міста. Зазнали пошкоджень багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура та автомобілі. Події супроводжувались виникненням пожеж.

На місцях подій працюють усі екстрені служби: поліція, медики та рятувальники. Постраждалим надається медична допомога.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 січня близько о пів на восьму годину ранку у Харкові пролунали вибухи.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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