02.01.2024 08:26 Рита Парфенова

Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову є поранені

Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих від ракетного обстрілу Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, окупанти здійснили принаймні чотири удари по Харкову, здійсним обстріл центральної частини міста. Зафіксовані пошкодження багатоквартирних житлових будинків та автомобілів, виникли пожежі. Деталі події встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях. За оновленою інформацією, наразі медики надають допомогу шістьом постраждалим.

У поліції також повідомляють про шістьох поранених «За ранок 4 влучання в Шевченківському районі, всі в місця, де відсутні військові обʼєкти. На зараз 6 поранених мирних мешканців», – повідомив начальник поліції Харківської області Володимира Тимошко.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 січня близько о пів на восьму годину ранку у Харкові пролунали вибухи.