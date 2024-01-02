    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову є поранені
02.01.2024  08:26   Рита Парфенова

Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову є поранені

Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих від ракетного обстрілу Харкова.

швидка

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, окупанти здійснили принаймні чотири удари по Харкову, здійсним обстріл центральної частини міста. Зафіксовані пошкодження багатоквартирних житлових будинків та автомобілів, виникли пожежі. Деталі події встановлюються. Екстрені служби працюють на місцях. За оновленою інформацією, наразі медики надають допомогу шістьом постраждалим.

У поліції також повідомляють про шістьох поранених «За ранок 4 влучання в Шевченківському районі, всі в місця, де відсутні військові обʼєкти. На зараз 6 поранених мирних мешканців», – повідомив начальник поліції Харківської області Володимира Тимошко.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 січня близько о пів на восьму годину ранку у Харкові пролунали вибухи.

 

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.01 Надзвичайні події Фото наслідків ракетної атаки на Харків вранці 2 січня 02.01 Надзвичайні події Ракетний обстріл Харкова 2 січня 2024 року: кількіість постраждалих зросла до 41 людини 02.01 Надзвичайні події Ракетний обстріл Харкова 2 січня 2024 року: є загибла, зросла кількість постраждалих
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 