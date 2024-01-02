02.01.2024 07:40 Рита Парфенова

Харків під ракетним обстрілом

2 січня близько о пів на восьму годину ранку у Харкові пролунали вибухи.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, ракетний обстрііл почався близько о пів на восьму годину ранку, і станом на 7.41 у Харкові пролунало три вибухи.

Містян закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

«Харків під масованим ракетним ударом. Дуже небезпечно зараз перебувати поза укриттям», – повідомив міський голова Ігор Терехов.

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