01.01.2024 20:22 Дмитро Колонєй
На Харківщині ворог використовує авіацію для руйнування мирних селищ та атак на позиції українських захисників
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Вовчі та Орімівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Козача Лопань, Вовчанськ, Бударки.
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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Кучерівки, Чернещиної Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
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