У Харкові комунальники ремонтують будинки

Де саме та які роботи у Харкові виконували спеціалісти підприємства розповіли у КП «ХРБП».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на підрядну організацію КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», його фахівці
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Комунальники проводять роботи на
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Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
Безхмарним небо буде лише вранці - день та вечір у Харкові очікуються похмурими. Без опадів.
Щорічний День миру 1 січня 1967 року встановив римський папа Павло VI (у католиків він називається День всесвітніх молитов за мир).
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