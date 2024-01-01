    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові комунальники ремонтують будинки
01.01.2024  21:00   Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники ремонтують будинки

Де саме та які роботи у Харкові виконували спеціалісти підприємства розповіли у КП «ХРБП».

Ремонтують будинки комунальники у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на підрядну організацію КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», його фахівці 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

  • ремонтують водостічні труби, парапети,
  • закривають контури  в під'їздах житлових будинків у Немишлянському районі.

Ремонтують будинки комунальники у Харкові

Комунальники проводять роботи на

  • проспектах Льва Ландау,
  • Героїв Харкова,
  • вулицях Амосова,
  • Краснодарській,
  • Рибалка,
  • Ощєпкова.

Ремонтують будинки комунальники у Харкові

 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинки, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.01 ЖКГ Комунальники усувають аварію у Харкові, яку спричинив ракетний удар ворога 28.12 ЖКГ На головній вулиці Харкова ремонтують пошкоджений ворогом будинок 28.12 ЖКГ Дорожники Харкова відремонтували покриття вулиць у різних районах міста
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 