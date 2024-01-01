01.01.2024 21:00 Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники ремонтують будинки

Де саме та які роботи у Харкові виконували спеціалісти підприємства розповіли у КП «ХРБП».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на підрядну організацію КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», його фахівці

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ремонтують водостічні труби, парапети,

закривають контури в під'їздах житлових будинків у Немишлянському районі.

Комунальники проводять роботи на

проспектах Льва Ландау,

Героїв Харкова,

вулицях Амосова,

Краснодарській,

Рибалка,

Ощєпкова.