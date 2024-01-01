01.01.2024 21:36 Дмитрий Колоней
Готуємо грузинський суп від похмілля
Новий рік, як і будь-яке інше свято, якщо пити спиртне, може залишити після застілля не найприємніші відчуття.
Як пише РЕДПОСТ
, для того, щоб впоратися з похміллям, найефективнішим буде з'їсти гарячий, пряний та гострий суп. Як нетривіальний вариант пропонуємо грузинський суп чихіртму.
Що варто врахувати
Не класти в суп картопля, яка, на думку грузинів, суп зіпсує.
Грузинський суп чихіртма
Продукти:
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курка,
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3 яйця,
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велика цибулина,
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3 ст. л. пшеничного або кукурудзяного борошна,
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2 ст. л. лимонного соку,
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великий пучок зелені (можна використовувати кінзу, петрушку, м'яту чи кріп), коріандр, шафран, чорний перець та лавровий лист, базилік).
Покроковий рецепт приготування
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Відварити курку.
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Вийняти м'ясо.
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Відокремити його від кісток.
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Повернути у каструлю з бульйоном.
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Паралельно обсмажити на сковороді цибулю.
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Додатие туди борошно.
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Перемішати, довівши суміш до однорідного стану.
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Смажити ще кілька хвилин.
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Додати пасеровану суміш у бульйон.
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Добре перемішати.
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Яйця збити з лимонним соком.
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Повільно додати їх у бульйон (у цей момент він не повинен сильно кипіти). Дуже важливо, щоб яйця не згорталися у бульйоні.
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Приправити спеціями.
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Так 3-4 хвилини постояти на повільному вогні.
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Додати нарізану зелень.
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Подавати чихіртму обов'язково гарячою зі свіжомеленим чорним перцем.
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