01.01.2024 21:36 Дмитрий Колоней

Готуємо грузинський суп від похмілля

Новий рік, як і будь-яке інше свято, якщо пити спиртне, може залишити після застілля не найприємніші відчуття.

Як пише РЕДПОСТ , для того, щоб впоратися з похміллям, найефективнішим буде з'їсти гарячий, пряний та гострий суп. Як нетривіальний вариант пропонуємо грузинський суп чихіртму.

Що варто врахувати

Не класти в суп картопля, яка, на думку грузинів, суп зіпсує.

Грузинський суп чихіртма

Продукти:

курка,

3 яйця,

велика цибулина,

3 ст. л. пшеничного або кукурудзяного борошна,

2 ст. л. лимонного соку,

великий пучок зелені (можна використовувати кінзу, петрушку, м'яту чи кріп), коріандр, шафран, чорний перець та лавровий лист, базилік).

Покроковий рецепт приготування

Відварити курку. Вийняти м'ясо. Відокремити його від кісток. Повернути у каструлю з бульйоном. Паралельно обсмажити на сковороді цибулю. Додатие туди борошно. Перемішати, довівши суміш до однорідного стану. Смажити ще кілька хвилин. Додати пасеровану суміш у бульйон. Добре перемішати. Яйця збити з лимонним соком. Повільно додати їх у бульйон (у цей момент він не повинен сильно кипіти). Дуже важливо, щоб яйця не згорталися у бульйоні. Приправити спеціями. Так 3-4 хвилини постояти на повільному вогні. Додати нарізану зелень. Подавати чихіртму обов'язково гарячою зі свіжомеленим чорним перцем.