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28.12.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо святкові медові пряники

Чудовий варіант рецепту, як для новорічного столу, так і щоб побалувати себе смачненьким.

Як приготувати медові пряники
 
Як пише РЕДПОСТ, саме з такого тесту робляться ті самі пряникові чоловічки, яких потім можна розписати глазур'ю.

Медові пряники

Продукти:

  • 2 яйця,
  • 400 г пшеничного борошна,
  • 150 г цукру,
  • 100 г вершкового масла,
  • 80 г меду,
  • 1 ч. л. соди,
  • 1 щіпка солі.

Покроковий рецепт приготування:

Як приготувати медові пряники

 

  1. Змішати мед, яйця та цукор.
  2. Додати олію.
  3. Нагрівати на середньому вогні, постійно помішуючи.
  4. З появою бульбашок зняти суміш із вогню.
  5. Додати соду.
  6. Дати масі піднятися.
  7. Охолодити її в мисці з крижаною водою.
  8. Поступово втрутити борошно з сіллю.
  9. Замісити тісто.
  10. Забрати тісто на 1-2 години в холодильник у плівці.
  11. Вийняти із холодильника.
  12. Розкачати його пластом 5 мм.
  13. Нарізати пряники.
  14. Випікати їх у духовці 12-15 хвилин при 180 градусах.
  15. Прикрасити на власний розсуд.
 

 

Тэги:  рецепт, пряники, яйця, борошно, масло, мед, сода, сыль
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