28.12.2023 21:34 Дмитро Колонєй
Готуємо святкові медові пряники
Чудовий варіант рецепту, як для новорічного столу, так і щоб побалувати себе смачненьким.
Як пише РЕДПОСТ
, саме з такого тесту робляться ті самі пряникові чоловічки, яких потім можна розписати глазур'ю.
Медові пряники
Продукти:
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2 яйця,
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400 г пшеничного борошна,
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150 г цукру,
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100 г вершкового масла,
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80 г меду,
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1 ч. л. соди,
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1 щіпка солі.
Покроковий рецепт приготування:
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Змішати мед, яйця та цукор.
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Додати олію.
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Нагрівати на середньому вогні, постійно помішуючи.
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З появою бульбашок зняти суміш із вогню.
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Додати соду.
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Дати масі піднятися.
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Охолодити її в мисці з крижаною водою.
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Поступово втрутити борошно з сіллю.
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Замісити тісто.
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Забрати тісто на 1-2 години в холодильник у плівці.
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Вийняти із холодильника.
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Розкачати його пластом 5 мм.
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Нарізати пряники.
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Випікати їх у духовці 12-15 хвилин при 180 градусах.
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Прикрасити на власний розсуд.
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