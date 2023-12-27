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27.12.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо аргентинський шницель із курячого філе

Пропонуємо смачну страву та розкриваємо секрет її подачі на стіл.

 
Як пише РЕДПОСТ, цю страву треба обов'язково подавати на прогрітій тарілці.

Аргентинський шницель із курячого філе

Продукти

  • 500 г курячого філе,
  • 2 яйця,
  • 2 зубчики часнику,
  • 80 г борошна,
  • 100 г панірувальних сухарів,
  • 50 мл рослинної олії,
  • 1 ч. л. прованських трав,
  • 0,5 ч.л. меленого чорного перцю,
  • 0,5 ч.л. меленої паприки,
  • сіль за смаком.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Куряче філе нарізати платівками.
  2. Загорнути у харчову плівку.
  3. Добре відбити.
  4. Панірувальні сухарі змішати з меленим перцем і паприкою.
  5. Яйця трохи збити з прованськими травами, пропущеним через прес часником і сіллю.
  6. Обвалювати м'ясні заготовки в борошні,
  7. Вмочити в кляр
  8. Вивалювати в паніровці.
  9. Обсмажувати курячий шницель у розпеченій олії по 3-4 хвилини з кожного боку.

 

Тэги:  рецепт, шніцель, філею яйця, борошно, олія
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