27.12.2023 21:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові розшукували зниклого хлопчика

До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила про зникнення сина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

27 грудня близько 15:55 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення від 40-річної матері хлопця.

Жінка розповіла, що проводила сина на тренування по айкідо та по дорозі він зник. Матір одразу зателефонувала на спецлінію «102». Поліцейські сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 оперативно розшукали дитину. Хлопець загубився та вирішив піти додому.

З усіма учасниками події проведена профілактична бесіда щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

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