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27.12.2023  21:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові розшукували зниклого хлопчика

До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила про зникнення сина.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
27 грудня близько 15:55 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення від 40-річної матері хлопця. 
 
 Жінка розповіла, що проводила сина на тренування по айкідо та по дорозі він зник. Матір одразу зателефонувала на спецлінію «102». Поліцейські сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 оперативно розшукали дитину. Хлопець загубився та вирішив піти додому. 
 
З усіма учасниками події проведена профілактична бесіда щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборанту, який роздавав односельцям на Харківщині російську газету, повідомлено про підозру.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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