Прогноз погоди у Харкові на 28 грудня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
28 грудня очікується хмарна погода з просяненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, вночі пориви, 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 1 - 3° тепла..
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Спонтанні кроки можуть виявитися дуже ефективними. Сьогодні ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
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