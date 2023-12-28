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28.12.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 грудня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

сніг

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 грудня очікується хмарна погода з просяненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг. Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, вночі пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 1 - 3° тепла..

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Народні прикмети

  • Погода 28 грудня показує, яким буде майбутній березень.
  • Якщо дме сильний вітер, то незабаром ударять сильні морози.
  • По землі літає сухий сніг — слід чекати влітку посухи.
  • Якщо вдень був сильний мороз, а надвечір раптово ставало тепліше, значить, справжня холоднеча ще попереду.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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