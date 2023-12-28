28.12.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Спонтанні кроки можуть виявитися дуже ефективними. Сьогодні ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Успіх сьогоднішнього дня Овна нагадує їзду велосипедом: чим повільніше їдеш, тим більше ризикуєш впасти. І навпаки – набравши хорошу швидкість, Овен виявить, що будь-яка справа сперечається у його руках! Так що розігнатися Овну просто потрібно, навіть якщо для цього йому доведеться зібрати всю свою волю в кулак. Проте один раз набравши темп, Овен ще довго не зможе зупинитися. Він здатний у трудовому пориві переробити безліч справ!

Телець (21 квітня – 21 травня)

З ранку Телець з головою піде в роботу, і виринути йому буде нелегко. Він буде настільки зосереджений, що ні ця метушня, що панує навколо, не в змозі йому перешкодити. Зірки радять Тельцеві використовувати таку здатність до концентрації, щоб блискуче впоратися зі справами, в яких він все від початку до кінця вирішує сам. А ось робота в команді йому протипоказана: занурений у свої думки Телець просто не почує слова оточуючих.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У Близнюків несподівано для них можуть прокинутися організаторські здібності, і ситуація цьому сприятиме. Можливо, Близнюків попросять провести нараду, організувати свято чи пікнік. А можливо, день поставить перед ними інші завдання, які потребують залучення людей. У будь-якому випадку, Близнюки мають всі можливості для того, щоб впоратися з подібними справами. Сил та нервів це забере чимало, зате й приємні бонуси принесе.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак ризикує зіткнутися з жорсткою конкуренцією та тиском на свою адресу! Можливо, хтось із колег захоче підсидіти Рака, відсунувши його убік. А може, Раку доведеться зіткнутися з нападками недоброзичливців. У будь-якому разі, зірки радять йому зібрати в кулак усі свої сили, рішучість та волю, не поступаючись завойованим позиціям. Інакше відновити ці позиції потім буде дуже нелегко!

Лев (24 липня – 23 серпня)

У справах Леву може сильно заважати бажання якнайшвидше досягти результату. Найцікавіше, що така квапливість діятиме прямо навпаки, гальмуючи роботу та відсуваючи терміни. Затримки та пробуксовки можуть очікувати Лева практично на будь-якому етапі та у будь-яких справах! Виправити становище Лев зможе тільки якщо позбудеться свого внутрішнього нетерпіння. Якщо це йому не вдасться, закінчити розпочате йому, на жаль, вдасться ще дуже не скоро!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Девізом життя Діви стане безапеляційне "Я сам!". Зірки гороскопа не схиляють її до того, щоб рівнятися на оточуючих чи хоча б радитися з ними. Через це багато її рішень можуть здаватися несподіваними, а висловлювання – самовпевненими. Проте насправді Діва не схильна рубати з гарячого, і якщо вона за щось взялася, значить готова нести відповідальність за результат. Тож близьким людям Діви досить просто їй не заважати. Все інше Діва зробить сама, домігшись непоганих результатів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Секрет успіху Терезів криється в їхньому вмінні організовувати людей, домагаючись від них потрібних результатів. День не схиляє Терези до того, щоб самим чинити трудові подвиги, однак вони спокійно можуть чинити ці подвиги руками оточуючих. Так що як організатор, координатор або начальник Ваги просто незамінні! Навіть не маючи ніяких особливих прав, Терези можуть непомітно звалити частину своїх справ на інших. І це – про диво! – буде сприйнято з розумінням.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону можуть доручити справи, з якими боїться не впоратися. Можливо, він вважає, що має недостатній досвід, знання або навички для їх виконання. Така невпевненість у собі може погано вплинути на результат, тому зірки пропонують Скорпіонові набратися рішучості і відкинути всі сумніви, перш ніж взятися за цю роботу. Ну, а якщо це не вийде – перепоручити її комусь або відкласти на потім.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Ентузіазму Стрільцю не позичати! Він буде по-справжньому захоплений тим, що робить, навіть якщо його ділянка робіт стосується не найважливіших речей. Невідомо, в чому тут справа, – у хорошому настрої Стрільця або в тому, що він відчуватиме приплив сил. Головне, що завдяки такому вдалому настрою робота у Стрільця обіцяє сперечатися, а оточуючі тягнуться до нього і не раз протягом дня запитають його поради.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Головною рушійною силою Козерога стануть амбіції! Йому недостатньо просто справлятися зі справами – йому потрібно робити все найкраще і так, щоби це помітили. Саме тому день чудово підходить для того, щоб робити кар'єру. Будь-які кроки Козерога у цьому напрямі будуть даватися йому природно та легко. До того ж зірки гороскопа обіцяють, що й оточуючі віднесуться до просування Козерога дуже прихильно, і навіть здатні підштовхнути його вперед.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій особливо тяжітиме рутиною. Коли кожен день навколо одне й те саме, це починає набридати! Щоб не впасти в тугу або стан напівсонної коми, зірки радять Водолію струснутись і щось поміняти. Найменше, що він здатний зробити, це оновити свій гардероб. Однак найкраще, якщо у Водолія знайдуться справи за межами чотирьох стін – зміна обстановки та ковток свіжого повітря необхідні йому як ніколи.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Від Риб потрібно виявити наполегливість і навіть, якщо потрібно, вміння постукати кулаком по столу! Просто якщо Риби не зуміють виявити рішучість і твердість, оточуючі швидко відтіснять їх на другий план, надавши собі їхні ідеї та заслуги. Так що іншого варіанта у Риб просто немає - або вони змиряться з лавкою запасних, або зуміють продемонструвати всім свій твердий характер і завдяки цьому вийдуть на перші ролі.