28.12.2023 07:30 Рита Парфенова

28 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначається свято найважливішого з мистецтв – Міжнародний день кіно.





28 грудня 1895 року у Парижі у «Гранд-кафе» на бульварі Капуцинок відбувся перший сеанс синематографа братів Люм'єр.



Люм'єри представили широкому загалу перший у світі короткометражний фільм «Прибуття поїзда на вокзал Ла Сіота». Це був перший фільм в історії кінематографа, який був показаний за гроші публіці.



Демонстрація «Прибуття поїзда» викликала справжню паніку у глядачів: вони схоплювалися з місць і тікали із зали, боячись, що локомотив, що наближається на екрані, розчавить їх…



З того часу кінематограф пройшов великий шлях у розвитку і зазнав масштабних змін: від німого кіно до звукового, від чорно-білого до кольорового, від плівкового до цифрового.



А у всьому світі сьогодні проводиться багато різних кінофестивалів: «Золота пальмова гілка» у Каннах, Венеціанський міжнародний кінофестиваль, «Берлінале», фестиваль імені братів Люм'єр, «Оскар», ММКФ та інші.



Міжнародний день кіно – це свято професіоналів кінематографії та любителів цього виду мистецтва.



Окрім спільного свята, у різних країнах світу встановлено свої Дні національного кінематографу. День українського кіно відзначається щороку другої суботи вересня.

Прикмети дня

Наші пращури вважали, що це найкращий день у році, щоб помиритися з тим, з ким давно перебуваєш у сварці.

Що не можна робити 28 грудня

Сьогодні варто стримувати свої почуття та не можна скаржитися на погоду.

Також цього дня

1708 року випущено перший громадянський календар. У ньому повідомлялося «про затемнення сонця та місяця, про пори року, про війну та мирські справи, про здоров'я та хвороби, про кровопускання». І ще: приватним особам заборонялося друкувати календарі, тим паче привозити їх із-за кордону.



1856 – народився Томас Вудро Вільсон, 28 президент США.



1869 – в Огайо (США) Вільямом Семплом запатентовано першу жувальну гумку.



1954 – народився Дензел Вашингтон, американський кіноактор («Тренувальний день», «Гнів», «Книга Ілая»).



1968 – народився Іван Андрусяк, український поет та дитячий письменник.



1969 – народився Лінус Торвальдс, фінський програміст, творець операційної системи Linux.



1973 – у Парижі (видавництво YMCA-press) було опубліковано роман-дослідження Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ».



1979 – народилася Нумі Рапас, шведська актриса.



1981 – народилася Сієна Міллер, американська кіноактриса («Таємниці міста», «Заборонене кохання», «Хіпі Хіпі Шейк»), фотомодель.



1983 – створено Шацький національний природний парк.



1987 – 76-річна кіпріотка Ківель Папаіоанноу застрягла в ліфті магазину, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.



1991 – Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.



1999 – У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічний президент країни.



2007 – Непал проголошено Федеративною Демократичною Республікою.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анна, Варвара, Веніамін, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Марк, Мотрона, Наталія, Ян.

за Юліанським календарем: Василь, Іларіон, Іона, Олександр, Павло, Степан, Сусанна, Трифон.