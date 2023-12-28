28 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначається свято найважливішого з мистецтв – Міжнародний день кіно.
28 грудня 1895 року у Парижі у «Гранд-кафе» на бульварі Капуцинок відбувся перший сеанс синематографа братів Люм'єр.
Люм'єри представили широкому загалу перший у світі короткометражний фільм «Прибуття поїзда на вокзал Ла Сіота». Це був перший фільм в історії кінематографа, який був показаний за гроші публіці.
Демонстрація «Прибуття поїзда» викликала справжню паніку у глядачів: вони схоплювалися з місць і тікали із зали, боячись, що локомотив, що наближається на екрані, розчавить їх…
З того часу кінематограф пройшов великий шлях у розвитку і зазнав масштабних змін: від німого кіно до звукового, від чорно-білого до кольорового, від плівкового до цифрового.
А у всьому світі сьогодні проводиться багато різних кінофестивалів: «Золота пальмова гілка» у Каннах, Венеціанський міжнародний кінофестиваль, «Берлінале», фестиваль імені братів Люм'єр, «Оскар», ММКФ та інші.
Міжнародний день кіно – це свято професіоналів кінематографії та любителів цього виду мистецтва.
Окрім спільного свята, у різних країнах світу встановлено свої Дні національного кінематографу. День українського кіно відзначається щороку другої суботи вересня.
Наші пращури вважали, що це найкращий день у році, щоб помиритися з тим, з ким давно перебуваєш у сварці.
Сьогодні варто стримувати свої почуття та не можна скаржитися на погоду.
1708 року випущено перший громадянський календар. У ньому повідомлялося «про затемнення сонця та місяця, про пори року, про війну та мирські справи, про здоров'я та хвороби, про кровопускання». І ще: приватним особам заборонялося друкувати календарі, тим паче привозити їх із-за кордону.
1856 – народився Томас Вудро Вільсон, 28 президент США.
1869 – в Огайо (США) Вільямом Семплом запатентовано першу жувальну гумку.
1954 – народився Дензел Вашингтон, американський кіноактор («Тренувальний день», «Гнів», «Книга Ілая»).
1968 – народився Іван Андрусяк, український поет та дитячий письменник.
1969 – народився Лінус Торвальдс, фінський програміст, творець операційної системи Linux.
1973 – у Парижі (видавництво YMCA-press) було опубліковано роман-дослідження Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ».
1979 – народилася Нумі Рапас, шведська актриса.
1981 – народилася Сієна Міллер, американська кіноактриса («Таємниці міста», «Заборонене кохання», «Хіпі Хіпі Шейк»), фотомодель.
1983 – створено Шацький національний природний парк.
1987 – 76-річна кіпріотка Ківель Папаіоанноу застрягла в ліфті магазину, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.
1991 – Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.
1999 – У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічний президент країни.
2007 – Непал проголошено Федеративною Демократичною Республікою.
за Новоюліанським календарем: Анна, Варвара, Веніамін, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Марк, Мотрона, Наталія, Ян.
за Юліанським календарем: Василь, Іларіон, Іона, Олександр, Павло, Степан, Сусанна, Трифон.
Спонтанні кроки можуть виявитися дуже ефективними. Сьогодні ви маєте всі шанси впустити у своє життя щось нове та інтригуюче.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначається свято найважливішого з мистецтв – Міжнародний день кіно.
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