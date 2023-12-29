29.12.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 грудня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 грудня очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликий дощ, часом з мокрим снігом.

На дорогах ожеледиця. Слабка ожеледь.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 1–3° морозу, вдень 3–5° тепла.

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Народні прикмети

Якщо цього дня буде морозна погода, то вона протримається до 19 січня.

Згідно з народними спостереженнями, погода 29 грудня вказує на погоду квітня.