29.12.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Хороший день для активних, енергійних вчинків! В особистих стосунках не робіть поспішних висновків та відкладіть розгляд на інший день.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну важко втриматись, щоб не пустити гроші на вітер! Ситуація постійно спокушуватиме його зробити безглузду покупку або вкласти велику суму в «надійну» справу. Не піддавайтесь цьому імпульсу! Навіть якщо вам здається, що ви не проживете без цієї речі і дня, добре все зважте і - відкладіть покупку. Щоб не спокушати долю, зірки радять Овну обминати яскраві вітрини стороною і не вмикати телевізор, щоб не стати безвільною жертвою реклами.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Справа, якій Телець присвятив багато часу і сил, здатна нарешті принести свої приємні плоди. Це може бути фінансовий прибуток, премія, моральна віддача, визнання заслуг або просто приємний сюрприз – одним словом, успіх у будь-якому вигляді. Втім, Телець не буде схильний розслаблятися. Навпаки, успіх мобілізує його та змусить діяти активніше, адже одна справа – бачити мету, а інша – відчувати, як завдяки твоїм старанням вона стає дедалі ближче.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки перевершать себе в умінні не тільки заводити знайомства, а й зводити їх нанівець. Енергії, яку дарує їм день, вистачить для того, щоб мати нові зв'язки, як романтичні, так і ділові. А ось що стосується старих знайомих, то тут справа навпаки: Близнюки відрізнятимуться нестриманістю і ризикують зіпсувати стосунки навіть із найкращим другом. Щоб цього не сталося, їм слід тримати свої образливі висловлювання при собі – тобто так, начебто вони спілкуються з незнайомцем.

Рак (22 червня – 23 липня)

У Раку може раптово прокинутися ревнощі! Причому не обов'язково, що це почуття буде спрямоване на кохану людину і що Рак матиме для цього привід. Друзі, рідні, колеги по роботі – практично будь-хто ризикує стати об'єктом незрозумілої ревнощів та власних настроїв Раку. Зірки радять не піддаватися спокусі з'ясовувати стосунки – нічого хорошого це не приведе. Краще подумайте про те, що друзі ваших друзів – не обов'язково ваші суперники. Вони можуть стати і вашими друзями також.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Не виключено, що Леву захочеться з кимось позмагатися! Здоровий азарт у нього здатний розпалити все, що завгодно, головне, щоб оточуючі зрозуміли: Лев не гірший за інших. Не опирайтеся цьому імпульсу - він здатний внести родзинку та елемент гри у ваше життя. Головне, щоб усе було в міру, і змагання не перетворилося на Лева на доказ своєї переваги.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві можуть виявитися по плечу речі, на які вона була нездатна ще місяць чи навіть тиждень тому! Зірки додадуть їй активності та рішучості, а ще – удачливості у справах. Завдяки цьому Діва точно знатиме, що їй робити і як. Єдине «але»: вона знатиме і те, що мають робити інші. Навколишнім навряд чи сподобається думка заховатись у упряжку Діви, тому протягом дня Діві слід приготуватися до їхніх слабких спроб протестувати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть сповнені енергії та впевненості в собі! Ситуація змусить їх постійно опинятися в центрі уваги, проте Терези не вдарять у бруд обличчям. Вони зуміють як справитися зі своїми обов'язками, а й показати себе у вигідному світлі. Щоправда, Терезам слід приготуватися до того, що така нескромна поведінка може спровокувати відверту заздрість оточуючих. Втім, це невелика ціна за те, щоб цілий день почуватися на коні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Для Скорпіона актуальна формула: «Все до дому!». Його дії будуть спрямовані на те, щоб принести користь своїй сім'ї, близьким людям чи самому житлу – наприклад, зробивши перестановку або облаштувавши домашній простір. Зірки обіцяють, що будь-які кроки та покупки в цьому напрямку виявляться вдалими, потішивши і самого Скорпіона, і його близьких. Головне для нього – не порівнювати свій побут із чиїмось ще, інакше Скорпіон ризикує на порожньому місці зіпсувати собі настрій.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець перебуватиме у вирі подій! Зірки наділяють його такими якостями, як енергійність, швидкість прийняття рішень та гострий розум. Йому буде важко залишатися на одному місці – ситуація може вимагати його присутності одразу в кількох місцях! Втім, Стрілець і сам буде не проти такої кипучої діяльності, тим більше, що вона обіцяє виявитися ще й корисною: якісь сьогоднішні події чи знайомства здатні піднести Стрільцю приємнний сюрприз.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки обіцяють Козерогу підтримку у фінансових справах! Це чудовий день для того, щоб присвятити його управлінню фінансами та примноженню капіталу. Отже, якщо у Козерога є план, як підвищити свої доходи, - саме час почати його здійснювати. Розмова з начальством про збільшення зарплати, запуск нового проекту, грошові вкладення тощо. – будь-який крок Козерога в потрібному напрямку з часом обіцяє обернутися приємним тягарем у його гаманці.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Зірки наділяють Водолія здоровими амбіціями, ініціативою та енергією, що б'є через край! Ваша доля на цей день – бути ведучим, а не веденим, і оточуючим доведеться з цим змиритися. Люди хоч-не-хоч підтримуватимуть починання Водолія, якщо ж він воліє діяти один, то і тут має шанс досягти успіху. Відмінний день для того, щоб Водолій розібрався з будь-якими справами, не відкладаючи їх у довгий ящик. Започатковані проекти практично приречені на успіх!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риб може очікувати дуже приємний і корисний сюрприз, причому зовсім несподіваний, буквально на порожньому місці! Можливо, Риби, йдучи вулицею, виявлять у себе під ногами велику купюру. Або ж вони виграють у лотерею, отримають забутий борг, подарунок від шанувальника… Варіантів може бути безліч, тож Рибам слід про всяк випадок бути готовим до будь-яких подарунків долі. І, щоб не пропустити їх, уважніше дивитися на всі боки, а також собі під ноги.