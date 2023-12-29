29.12.2023 07:30 Рита Парфенова

29 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 29 грудня в Україні відзначають ень інформаційно-медійних структур Міноборони України та ЗСУ.





Свято з’явилося у 2010 році за указом Міністра оборони (на той час Михайло Єжель).



Дату обрали невипадково. Саме цього дня у 1991 році було призначено першого прес-секретаря військового відомства незалежної України та створено прес-службу МОУ, які формували імідж армії в очах громадськості.



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День віолончеліста – неофіційне свято музикантів-віолончелістів та любителів музики, яке відзначається щорічно 29 грудня.



Датою для цього музичного свята обрано день народження видатного каталонського віолончеліста, диригента, композитора та музично-громадського діяча Пабло Казальса (ісп. Pablo Casals, 1876-1973).

Прикмети дня

У давнину в багаття кидали снігових чоловічків, щоб визначити погоду на найближчий час. Якщо тала вода гасила полум’я, на Святки чекали ясної погоди.



Цими днями тривала підготовка до новорічних свят. Жінки готували холодці, солодощі для колядників, а чоловіки варили пиво.

Що не можна робити 29 грудня

Не можна лінуватися цього дня.

Генеральне прибирання краще перенести.

Радять не позичати та не брати в борг гроші.

Також цього дня

1721 – народилася Жанна Антуанетта Пуассон, маркіза де Помпадур, фаворитка французького короля Людовіка XV і мала на нього колосальний вплив, чим і прославилася.



1766 – народився Чарльз Макінтош, шотладський хімік, який у 1823 винайшов прогумовану тканину. Його ім'ям було названо непромокаючі плащі, виготовлені з цієї тканини.



1891 – Томас Альва Едісон запатентував радіо. А в 1892 році (за три роки до демонстрації Попова) ним був організований радіозв'язок з потягом, що рухався. Однак тоді цей вид зв'язку не викликав інтерес у пасажирів (не мав комерційного успіху), до того ж зв'язок виявився недостатньо стійким. Едісон припинив роботи з радіозв'язку. Пізніше цей патент викупив Марконі.



1891 – народився Володимир Симиренко, український учений-садівник, селекціонер, помолог, один із перших агроекологів (розстріляний у вересні 1938).



1911 – Ігор Сікорський літаком власної конструкції С-6 встановив світовий рекорд швидкості польоту з двома пасажирами – 111 км/год.



1927 – у селищі Новий Харків (тоді – передмісті) відкрилася установа для перевиховання малолітніх злочинців – комуна імені Ф.Е. Дзержинського. У 1932 р. на базі механічної майстерні комуни було організовано спочатку завод електроінструменту, а потім – завод з виробництва перших у Радянському Союзі плівкових портативних фотокамер «ФЕД». 1938 року два заводи комуни були об'єднані в промкомбінат, а 1941 року його передали в авіаційну промисловість, давши при цьому нову назву – Державний Союзний завод ім. Ф. Е. Дзержинського. З цього часу основною спеціалізацією стає авіаційна техніка.



1930 – американець Фред Ньютон проплив униз за течією Міссісіпі 2940 км, загалом перебуваючи у воді 742 години (світовий рекорд).



1938 – народився Джон Войт, американський актор («Місія нездійсненна», «Лара Крофт», «Скарб нації»), володар «Оскара» та батько однієї з найкрасивіших акторок світу Анджеліни Джолі.



1972 – народився Джуд Лоу, англійський актор («Шерлок Холмс», «Гаттака», «Штучний розум», «Холодна гора», «Таланливий містер Ріплі»).



1973 – з конвеєра Харківського тракторного заводу зійшов 1,5 мільйонний трактор. ХТЗ вважався одним із найбільших підприємств не лише Харкова, а й усієї України. Для подолання рекордного рубежу заводу знадобилося 43 роки. Причому мільйонний трактор був випущений лише за 6 років до цього. Продуктивність підприємства сягала 30-50 тисяч машин на рік. Машини експортувалися до 36 країн світу.



1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Українську скаутську організацію «Пласт».



1993 – 11-річний англієць Роберт Шуман став наймолодшою людиною, яка відвідала обидва полюси Землі.



2008 – розпочалася нова «газова війна» Росії проти України.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Аріна, Данило, Ірина, Лев, Макар, Марія.

за Юліанським календарем: Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Марина, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Софія.