28.12.2023 21:30 Віталій Хінєвіч

Українські науковиці стали співавторками статті в «Nature»

У престижному міжнародному науковому журналі «Nature» вийшла стаття про температурний рекорд.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

На початку лютого 2022 року на станції «Академік Вернадський» був зафіксований новий температурний рекорд +12,7С°. Тоді ж температура повітря стрімко зросла в усьому нашому районі Антарктичного півострова.

Днями в престижному міжнародному науковому журналі «Nature» про це вийшла стаття, співавторками якої стали українські кліматологині та вчені НАНЦ Світлана Краковська й Анастасія Чигарева.

Публікація називається «Рекордно високі температури на Антарктичному півострові та танення у лютому 2022 року: складна подія, на яку вплинула інтенсивна атмосферна ріка».

Дослідники пояснюють, що стрибок температури відбувся внаслідок «проходження» регіоном такого явища як атмосферна ріка. Це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків в Антарктику. Аномальному потеплінню також сприяв сильний теплий вітер з гір.

Розуміння цих причин допоможе науковцям визначити найвразливіші до змін регіони та прогнозувати екстремальні метеорологічні умови.

«Почастішання таких подій може підірвати стабільність шельфових льодовиків Антарктичного півострова. Це матиме численні локальні та глобальні наслідки, зокрема, прискорення втрати маси льоду та зміни в чутливих екосистемах», – із занепокоєнням зазначають вчені.

Для дослідження та написання статті було об’єднано зусилля науковців різних країн: Португалії, США, Аргентини, Чилі, Нової Зеландії, Південної Кореї, Великої Британії, Франції та ін. Це фахівці, які працюють на станціях у районі Антарктичного півострова або ж займаються сучасним прогнозуванням та моделюванням стану атмосфери й балансу маси льодовиків. Цікаво також, що співавтор статті із Франції Нільс Дутрево вивчав явище атмосферних рік саме на станції «Академік Вернадський» у січні-лютому 2022 року.

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