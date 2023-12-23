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23.12.2023  20:43   

У Харкові пройшов фінал STEM-чемпіонату серед старшокласників (фото)

У бомбосховищі НТУ «ХПІ» відбувся фінал STEM-чемпіонату Харкова з природничо-математичних наук серед старшокласників.

Харків, ХПІ, чемпіонат

В змаганнях взяли участь команди-переможниці з 9 районів Харкова. Конкурс проводився у вигляді вікторин за темами: хімія, фізика, математика, IT та історія Харкова. Питання для вікторин складені науковцями Харківського Політеху, повідомляє РЕДПОСТ.  
 
Перше місце заняла команда #18_Kittens (ХЛ № 18), Холодногірський район.
  
Друге місце - ІМПУЛЬС161 (ХЛ № 161), Немишлянський район. 
 
Третє місце - One for all (ХЛ № 82) – Слобідський район.
 
STEM-чемпіонат Харкова організований НТУ «ХПІ» та проводиться за підтримки Харківської міської ради. 


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Тэги:  харків, чемпіонат, наука, школа, нту хпі
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