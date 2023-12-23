У Харкові пройшов фінал STEM-чемпіонату серед старшокласників (фото)

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Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Діяльність у «авральному» режимі сьогодні здатна дати чудові результати! А ось африканським пристрастям краще віддати перевагу спокійному і сімейному.

Прогноз погоди у Харкові на 23 грудня Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.