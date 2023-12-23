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23.12.2023  20:20   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 12 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.


На Куп’янському напрямку відбито 12 атак ворога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали: Козача Лопань, Бологівка, Великий Бурлик, Ізбицьке, Строївка Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти безуспішно  намагалися прорвати оборону наших військ. 
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп'янську виникла пожежа через обстріл.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  харків, агрессия россии
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