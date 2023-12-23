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23.12.2023  19:15   Віталій Хінєвіч

У Куп'янську виникла пожежа через обстріл

23 грудня близько 16:00 російські окупаційні війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по Куп’янську.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Внаслідок одного із влучань трапилось загоряння у приватному будинку. На його ліквідацію були залучені 2 оперативних відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
 
Прибувши, вогнеборці застали вже досить розвинену пожежу. Її площа становила близько 80 кв.м. Вже о 16:40 вогонь вдалось локалізувати та о 18:14 повністю приборкати.
 
Працювали 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. Жертв і постраждалих немає.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли Козачу Лопань.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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