23.12.2023 19:15 Віталій Хінєвіч

У Куп'янську виникла пожежа через обстріл

23 грудня близько 16:00 російські окупаційні війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по Куп’янську.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок одного із влучань трапилось загоряння у приватному будинку. На його ліквідацію були залучені 2 оперативних відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши, вогнеборці застали вже досить розвинену пожежу. Її площа становила близько 80 кв.м. Вже о 16:40 вогонь вдалось локалізувати та о 18:14 повністю приборкати.

Працювали 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. Жертв і постраждалих немає.

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