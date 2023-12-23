23.12.2023 21:15 Віталій Хінєвіч
Лісовики розповіли, як вибрати святкову ялинку та доглядати за нею
Ялинка має бути легальною. Усі дерева від лісівників – марковані й мають штрихкод, за яким легко дізнатися походження вашого дерева.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.
Зазначається, що всі хвойні новорічні дерева від лісівників – екологічно чисті та доглянуті, адже вирощені на спеціальних плантаціях, або ж заготовлені під час лісогосподарських заходів, та доставлені у пункти продажу напередодні свят.
Щоб переконатися, що дерево простоїть довго, при купівлі легенько постукайте стовбуром ялинки об землю – голки не повинні обсипатися. А якщо злегка зігнути гілочку, вона має відразу випрямитися, а не ламатися.
Як доглядати:
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Не треба заносити ялинку відразу в тепле приміщення з холоду. Через перепад температур гілки почнуть обсипатися. Краще залиште її на деякий час у прохолодному приміщенні.
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Не слід встановлювати близько до батареї або обігрівачів, адже через надмірне тепло хвоя буде сильніше сипатися.
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Перед встановленням, злегка треба спиляти зріз стовбура. Це допоможе позбутися смоли на дереві, що своєю чергою забезпечить ялинці надходження води.
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Треба перенести деревце в місткість з вологим піском та періодично поливати. Якщо ставите в триногу - щодня слід обмокувати стовбур дерева мокрою ганчіркою. Це допоможе простояти довше.
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Не перевантажувати гілки ялинки прикрасами.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області виявили крадія новорічних ялинок.
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