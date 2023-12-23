23.12.2023 21:15 Віталій Хінєвіч

Лісовики розповіли, як вибрати святкову ялинку та доглядати за нею

Ялинка має бути легальною. Усі дерева від лісівників – марковані й мають штрихкод, за яким легко дізнатися походження вашого дерева.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.

Зазначається, що всі хвойні новорічні дерева від лісівників – екологічно чисті та доглянуті, адже вирощені на спеціальних плантаціях, або ж заготовлені під час лісогосподарських заходів, та доставлені у пункти продажу напередодні свят.

Щоб переконатися, що дерево простоїть довго, при купівлі легенько постукайте стовбуром ялинки об землю – голки не повинні обсипатися. А якщо злегка зігнути гілочку, вона має відразу випрямитися, а не ламатися.

Як доглядати:

Не треба заносити ялинку відразу в тепле приміщення з холоду. Через перепад температур гілки почнуть обсипатися. Краще залиште її на деякий час у прохолодному приміщенні.

Не слід встановлювати близько до батареї або обігрівачів, адже через надмірне тепло хвоя буде сильніше сипатися.

Перед встановленням, злегка треба спиляти зріз стовбура. Це допоможе позбутися смоли на дереві, що своєю чергою забезпечить ялинці надходження води.

Треба перенести деревце в місткість з вологим піском та періодично поливати. Якщо ставите в триногу - щодня слід обмокувати стовбур дерева мокрою ганчіркою. Це допоможе простояти довше.

Не перевантажувати гілки ялинки прикрасами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області виявили крадія новорічних ялинок.