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23.12.2023  21:15   Віталій Хінєвіч

Лісовики розповіли, як вибрати святкову ялинку та доглядати за нею

Ялинка має бути легальною. Усі дерева від лісівників – марковані й мають штрихкод, за яким легко дізнатися походження вашого дерева.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.
 
Зазначається, що всі хвойні новорічні дерева від лісівників – екологічно чисті та доглянуті, адже вирощені на спеціальних плантаціях, або ж заготовлені під час лісогосподарських заходів, та доставлені у пункти продажу напередодні свят. 
 
Щоб переконатися, що дерево простоїть довго, при купівлі легенько постукайте стовбуром ялинки об землю – голки не повинні обсипатися. А якщо злегка зігнути гілочку, вона має відразу випрямитися, а не ламатися.
 
Як доглядати:
  • Не треба заносити ялинку відразу в тепле приміщення з холоду. Через перепад температур гілки почнуть обсипатися. Краще залиште її на деякий час у прохолодному приміщенні. 
  • Не слід встановлювати близько до батареї або обігрівачів, адже через надмірне тепло хвоя буде сильніше сипатися.
  • Перед встановленням, злегка треба спиляти зріз стовбура. Це допоможе позбутися смоли на дереві, що своєю чергою забезпечить ялинці надходження води.
  • Треба перенести деревце в місткість з вологим піском та періодично поливати. Якщо ставите в триногу -  щодня слід обмокувати стовбур дерева мокрою ганчіркою. Це допоможе простояти довше.
  • Не перевантажувати гілки ялинки прикрасами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області виявили крадія новорічних ялинок.

Источник:   Слобожанський лісовий офіс
 Тэги:  ялинка, свято
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