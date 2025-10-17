17.10.2025 18:54 Дмитро Колонєй

Секс лікує від двох симптомів: яких саме

Дослідники з трьох країн дійшли цікавого висновку.



Секс лікує від двох симптомів: яких саме



Як повідомляє РЕДПОСТ , група дослідників із Туреччини, Німеччини та Великої Британії з'ясували , який вплив має оргазм на лікування нежиті. Вони прийшли до висновку, що секс допомагає позбутися нежиті на годину — ефект не гірший за ліки.

Проте практикуючі лікарі застерігають, що таке лікування якраз може спричинити появу нежиті, натомість полегшивши закладеність носа. Це може статися як під час сексуальної активності, так і після, прокоментував висновки доктор медичних наук, голова Інституту голови та шиї Клівлендської клініки, отоларинголог Майкл Беннінгер.

Він пояснив, що м’які тканини носа містять багато кровоносних судин, які називаються носовими раковинами. Ці кровоносні судини працюють подібно до еректильної та губної тканини в статевих органах — вони можуть набрякати. Набряклі тканини в носі можуть блокувати носові ходи, створюючи закладеність і ускладнюючи дихання.

Під час збудження спрацьовує симпатична нервова система — та, яка активує реакцію «бийся чи тікай». Так само, як і під час тренування, рівень адреналіну підвищується, а кровоносні судини звужуються.

Менший приплив крові до носа означає менше запалення, тому ніс відкривається, і людина можете легше дихати.

Цей потенційний ефект сексуальної активності однаково діє на чоловіків і жінок.

Однак ефект не завжди однаковий, каже доктор Беннінгер.Так, коли людина лежить, гравітація не може так сильно вплинути на закладення. Ось чому людям важко дихати, коли вони лягають спати вночі.

У середньому закладення знизиться на 45 хвилин — годину.