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13.01.2022  20:32   Дмитрий Колоней

Не бойтесь смерти во время секса - мнение экспертов

Английские ученые опровергли расхожее и растиражированное кинематографом мнение.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Medical Xpress, исследователи из Лондонского университета Святого Георгия изучили истории болезни 6 847 пациентов в поисках примеров смерти людей во время секса или вскоре после него.
 
 
Анализ данных о пациентах, скончавшихся за предыдущие 16 лет от внезапного сердечного приступа, показал следующее:  
 
  1. Смерти во время секса бывают редко - 17 ( 0,2%) из них завершили свои дни во время полового акта, либо в течение одного часа после него.
  2. Большинство из умерших были далеко не стариками - средний возраст всего 38 лет.
  3. У большинства скончавшихся молодых мужчин уже было заболевание сердца.
  4. У девяти из покинувших этот мир пациентов вообще не было проблем с сердцем — их сердца просто перестали биться, явление, известное как синдром внезапной аритмической смерти.
  5. Двое умерли из-за расслоения аорты - результат чрезмерных тренировок или приема запрещенных препаратов, например, кокаина.
  6. Обнаружили больше смертей среди женщин, чем ожидалось.
Эти результаты не совпадают с предыдущими исследованиями, утверждавшими, что печальную пальму первенства держат пожилые мужчины. Исследователи пришли к выводу, что большинству людей, особенно пожилым, не нужно беспокоиться о сердечном приступе и смерти во время секса.
 
Напомним, ранее мы писали о свадебном календаре на 2022 год, о том, какие дни будут наиболее удачными для заключения брака.

 

Источник:   Medical Xpress
 Тэги:  смерть, секс, харьков, лондон, приступ, сердце, кокаин, наркотики, тренировки
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