Не бойтесь смерти во время секса - мнение экспертов

13.01.2022 20:32 Дмитрий Колоней

Английские ученые опровергли расхожее и растиражированное кинематографом мнение.

Анализ данных о пациентах, скончавшихся за предыдущие 16 лет от внезапного сердечного приступа, показал следующее:

Эти результаты не совпадают с предыдущими исследованиями, утверждавшими, что печальную пальму первенства держат пожилые мужчины. Исследователи пришли к выводу, что большинству людей, особенно пожилым, не нужно беспокоиться о сердечном приступе и смерти во время секса.