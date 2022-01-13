13.01.2022 20:32 Дмитрий Колоней
Не бойтесь смерти во время секса - мнение экспертов
Английские ученые опровергли расхожее и растиражированное кинематографом мнение.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Medical Xpress, исследователи из Лондонского университета Святого Георгия изучили истории болезни 6 847 пациентов в поисках примеров смерти людей во время секса или вскоре после него.
Анализ данных о пациентах, скончавшихся за предыдущие 16 лет от внезапного сердечного приступа, показал следующее:
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Смерти во время секса бывают редко - 17 ( 0,2%) из них завершили свои дни во время полового акта, либо в течение одного часа после него.
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Большинство из умерших были далеко не стариками - средний возраст всего 38 лет.
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У большинства скончавшихся молодых мужчин уже было заболевание сердца.
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У девяти из покинувших этот мир пациентов вообще не было проблем с сердцем — их сердца просто перестали биться, явление, известное как синдром внезапной аритмической смерти.
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Двое умерли из-за расслоения аорты - результат чрезмерных тренировок или приема запрещенных препаратов, например, кокаина.
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Обнаружили больше смертей среди женщин, чем ожидалось.
Эти результаты не совпадают с предыдущими исследованиями, утверждавшими, что печальную пальму первенства держат пожилые мужчины. Исследователи пришли к выводу, что большинству людей, особенно пожилым, не нужно беспокоиться о сердечном приступе и смерти во время секса.
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