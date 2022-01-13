    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Забил до смерти и пошел спать: под Харьковом задержан убийца женщины
13.01.2022  19:59   Дмитрий Колоней

Забил до смерти и пошел спать: под Харьковом задержан убийца женщины

Полиция Харьковщины поймала мужчину, жестоко убившего свою пассию.

Криминал Харьков: Мужчина кочергой забил до смерти женщину, напавшую на него с ножом в селе Таволжанка
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, в 3:54 ночи с 12 на 13 января 2022 года, к стражам порядка Купянского райотдела полиции обратился мужчина, информируя о том, что он обнаружил дома мертвой свою пассию. 
 
 
В ходе расследования выяснилось, что днем ​​12 января 2022 года 42-летний житель села Таволжанка и 36-летняя женщина распивали спиртные напитки. Между ними возник скандал, в ходе которого женщина бросилась на мужчину с ножом. Сотрапезник, в ответ схвативший кочергу, начал бить женшину, пока та не упала на пол. Прикрыв ее одеялом, собутыльник пошел спать. Проснувшись около 04:00, мужчина обнаружил женщину мертвой.
 
Следователями возбуждено уголовное дело  о преднамеренном убийстве. Мужчине светит тюремный срок от 7 до 15 лет. В настоящее время он задержан. Решается вопрос по сообщению ему о подозрении и избрании меры пресечения.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове рецидивист неделю держал тело убитой соседки на балконе, а потом выбросил в пруд.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, забил до смерти, убийство, харьков, забил кочергой
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.01 Медицина Не бойтесь смерти во время секса - мнение экспертов 13.01 Криминал и происшествия Обвиняемый в смертельном ДТП Коля Харьковский может выйти на свободу - адвокаты 13.01 Криминал и происшествия На улице Харькова умер мужчина
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 