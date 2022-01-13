13.01.2022 19:59 Дмитрий Колоней

Забил до смерти и пошел спать: под Харьковом задержан убийца женщины

Полиция Харьковщины поймала мужчину, жестоко убившего свою пассию.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, в 3:54 ночи с 12 на 13 января 2022 года, к стражам порядка Купянского райотдела полиции обратился мужчина, информируя о том, что он обнаружил дома мертвой свою пассию.

В ходе расследования выяснилось, что днем ​​12 января 2022 года 42-летний житель села Таволжанка и 36-летняя женщина распивали спиртные напитки. Между ними возник скандал, в ходе которого женщина бросилась на мужчину с ножом. Сотрапезник, в ответ схвативший кочергу, начал бить женшину, пока та не упала на пол. Прикрыв ее одеялом, собутыльник пошел спать. Проснувшись около 04:00, мужчина обнаружил женщину мертвой.

Следователями возбуждено уголовное дело о преднамеренном убийстве. Мужчине светит тюремный срок от 7 до 15 лет. В настоящее время он задержан. Решается вопрос по сообщению ему о подозрении и избрании меры пресечения.