22.12.2021 21:34 Дмитрий Колоней

Смертельный удар возлюбленной брата: женщина под Харьковом зарезала мужчину во время ссоры (фото)

Под Харьковом женщине сообщили о подозрении во втором убийстве.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Богодуховской окружной прокуратуры Ярослава Коптева установлено, что 19 декабря 2021 года в Золочеве Богодуховского района у 38-летней пассии местного жителя возникла ссора с его братом. Во время конфликта женщина, схватив нож, ударила им 44-летнего мужчину в грудь.

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Пытаясь его спасти, женщина кинулась к соседям, чтобы они вызвали врачей. Но это не спасло раненного - мужчина умер в больнице. В ходе расследования выяснилось, что между ними постоянно возникали ссоры.

Ранее подозреваемая уже была судима за убийства. 22 декабря Богодуховский районный суд Харьковской области отправил женщину под стражу. Есл и ее вина будет доказана, ей грозит в тюремный срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, ранее мыписали об убийстве харьковчанки в Днепре - 28-летний подозреваемый толкнул потерпевшую с балкона квартиры.