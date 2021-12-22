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22.12.2021  21:34   Дмитрий Колоней

Смертельный удар возлюбленной брата: женщина под Харьковом зарезала мужчину во время ссоры (фото)

Под Харьковом женщине сообщили о подозрении во втором убийстве.

Криминал Харьковщина: 38-летняя женщина зарезала 44-летнего мужчину во время ссоры в Богодуховском районе
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Богодуховской окружной прокуратуры Ярослава Коптева установлено, что 19 декабря 2021 года в Золочеве Богодуховского района у 38-летней пассии  местного жителя возникла ссора с его братом. Во время конфликта  женщина, схватив нож, ударила им 44-летнего мужчину в грудь.
 
 
Пытаясь его спасти, женщина кинулась к соседям, чтобы они вызвали врачей. Но это не спасло раненного - мужчина умер в больнице. В ходе расследования выяснилось, что между ними постоянно возникали ссоры. 
 
Криминал Харьковщина: 38-летняя женщина зарезала 44-летнего мужчину во время ссоры в Богодуховском районе
 
Криминал Харьковщина: 38-летняя женщина зарезала 44-летнего мужчину во время ссоры в Богодуховском районе
 
Ранее подозреваемая уже была судима за убийства. 22 декабря Богодуховский районный суд Харьковской области отправил женщину под стражу. Есл и ее вина будет доказана, ей грозит в тюремный срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
 
Напомним, ранее мыписали об убийстве харьковчанки в Днепре -  28-летний подозреваемый толкнул потерпевшую с балкона квартиры. 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, смерть, харьков, скандлал, ссора
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