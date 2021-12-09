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09.12.2021  11:15   Евгений Клочко

Вытолкнул из балкона: в Днепре ссора возлюбленных закончилась убийством харьковчанки

Во время конфликта 28-летний подозреваемый толкнул потерпевшую с балкона квартиры. От полученных травм девушка скончалась на месте.

В Днепре парень выбросил девушку с балкона
 
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно в отделе коммуникации главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
 
Правоохранители сообщили, что 7 декабря правоохранители получили сообщение, что в Днепре покончила жизнь самоубийством 20-летняя девушка. Заявитель сообщил, что нашел ее тело у подъезда.
 
Погибшей оказалась 20-летняя Анна С., которая арендовала жилье на 8 этаже.
 
Правоохранители установили, между девушкой и ее парнем произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник толкнул девушку с балкона квартиры. В результате полученных травм она скончалась.
 
 
Позже молодого человека задержали работники отделения полиции №5 Днепровского районного управления полиции.
 
По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 
 
Ранее мы сообщали, что на улице Академика Павлова 36-летняя женщина задушила своего двухлетнего ребенка. После содеянного она решила выпрыгнуть в окно.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, харьков
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