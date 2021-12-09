09.12.2021 11:15 Евгений Клочко

Вытолкнул из балкона: в Днепре ссора возлюбленных закончилась убийством харьковчанки

Во время конфликта 28-летний подозреваемый толкнул потерпевшую с балкона квартиры. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ стало известно в отделе коммуникации главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Правоохранители сообщили, что 7 декабря правоохранители получили сообщение, что в Днепре покончила жизнь самоубийством 20-летняя девушка. Заявитель сообщил, что нашел ее тело у подъезда.

Погибшей оказалась 20-летняя Анна С., которая арендовала жилье на 8 этаже.

Правоохранители установили, между девушкой и ее парнем произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник толкнул девушку с балкона квартиры. В результате полученных травм она скончалась.

Позже молодого человека задержали работники отделения полиции №5 Днепровского районного управления полиции.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.