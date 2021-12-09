09.12.2021 11:30 Анжелика Демидова

Новый рентген в Харькове: где он и для кого будет работать

Ещё одна больница в Харькове пополнилась современным диагностическим оборудованием, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ.



РЕДПОСТ

Новый рентгенологический аппарат установили в городской клинической больнице №8. Прежний вышел из строя и был в срочном порядке заменён. Ведь в больнице в связи с тем, что она начала принимать на лечение коронавирусных пациентов, следовало проводить большое количество обследований, чтобы своевременно у больных с COVID-19 определить наличие воспаления лёгких и степень их поражения.



«Есть такой симптом, как «матовое стекло» при COVID-пневмонии, который можно определить методом КТ, но мы благодаря нашему новому рентген аппарату тоже можем видеть эти «матовые стекла», а значит вовремя диагностировать пневмонию. Кроме того, можем исследовать любые системы организма», - говорит врач-рентгенолог 8-ой городской больницы Николай Бортный.



Рентген-установка, говорят врачи, современная, 2021 года выпуска, производства японской фирмы. Уверяют, теперь в считанные секунды можно получить четкое изображение исследования в цифровом формате, в результате чего они уже отказались от использования рентген-плёнок и закупки химреактивов, данные можно быстро передать на любой сервер. Преимущества уже почувствовали и больные, которым теперь не приходится долго ждать результатов или проходить обследование в каких-либо других клиниках.



«После того, как у нас появился этот аппарат, у нас появилась уверенность, что мы своевременно сможем диагностировать патологии, поставить правильный диагноз, а следовательно своевременно назначить правильное лечение. Вы знаете, я никогда не хвалила власти города, но я впервые отступлю от своих принципов, потому что этот аппарат мы получили исключительно благодаря мэру Харькова Игорю Терехову. Он, узнав, что у нас вышел из строя рентген-аппарат, сразу же распорядился его приобрести. Это было быстрее. чем мы даже ожидали, поэтому, спасибо большое», - отметила доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой кардиологии, лабораторной и функциональной диагностики Харьковского национального университета Вера Целуйко.



Наличие такого современного оборудования, говорят врачи, во многом определяет качество лечения. Поэтому для больницы это одно из самых главных приобретений, учитывая, что медучреждение имеет кардиологический профиль, и пациенты, попадающие в стационар, как правило, помимо основного заболевания, имеют ещё и сопутствующие недуги, а всё это требует дополнительных, в т.ч. и рентгенологических исследований.



Напомним, в 8-ой городской клинической больнице установлена 11-тонная кислородная ёмкость, которая позволит на первом этапе обеспечить потоковым кислородом 60 койко-мест.

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