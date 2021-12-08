08.12.2021 18:33 Анжелика Демидова

Кислород в ковидных больницах Харькова: где установили новую "бочку" (фото)

В Харькове появилась ещё одна кислородная установка для обеспечения потоковым кислородом коронавирусных больных, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ.



РЕДПОСТ

11-тонную бочку установили на территории 8-ой городской клинической больницы, которая в октябре была перепрофилирована для приёма больных с COVID-19. Ряд согласований, тендерных торгов и вот, оборудование на месте. Но, прежде чем оно будет запущено в работу, необходимо провести ещё ряд экспертиз.

"Нам уже привезли и установили кислородную бочку. Хочу сказать, что это ещё одно из доказательств того, что приоритетным направлением работы городской власти является медицина. На сегодня у нас практически всё готово для того, чтобы установку включить в работу. Однако, учитывая, что она представляет собой объект повышенной опасности, предстоит получить ещё ряд разрешительных документов, таков порядок. ", отметила Ольга Романенко, главный врач городской клинической больницы №8.

По словам Ольги Романенко, в ближайшее время при помощи кислородных моноблоков, которые тоже завезены в больницу, будет опробован кислородный путепровод, который уже проведен к кроватям пациентов. И только после этого будет подключена сама 11-тонная ёмкость.

"Моноблоки будут таким своеобразным переходным периодом. В это время время мы проверим кислородную трасу, которая проложена у нас на 1 этаже, ведь она у нас совершенно новая. А после этой проверки у нас будет возможность подключить первые 60 точек уже от нашей кислородной бочки", - объяснила главврач больницы.

Однако работы по установке кислородного путепровода будут проводиться и дальше, ведь в планах оборудовать подачей кислорода 240 мест. И это необходимо уже сейчас, говорят врачи, даже не взирая на то, что в последнее время количество коронавирусных больных значительно уменьшилось (на сегодняшний день на лечение в больнице 135 пациентов, 3 из которых находятся в реанимации). Ведь медики не исключают, что ситуация в любой момент может измениться, учитывая ещё и появление не менее опасного штамма коронавируса "Омикрон", однако, они теперь точно знают, больница кислородом будет обеспечена, и это главное, потому что именно кислородная терапия является одним из неприменных условий лечения больных с COVID-19.

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