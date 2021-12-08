08.12.2021 17:48 Маргарита Кравцова

Харьков начинает сотрудничество с Аргентиной (фото)

Городская власть продолжает вести переговоры с дипломатам разных стран и сейчас в Харькове с первым официальным визитом находится посол республики Аргентина в Украине Елена Летисия Микусински.



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Об этом сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ . Визит представителей Аргентины в Харьков - первый за долгие годы. И Первая Столица будет сотрудничать с Аргентиной в сфере агробизнеса, IT и образования. Это обсудили в рамках встречи с мэром города Игорем Тереховым. Посол отметила, что у Харькова есть большой потенциал для развития ряда направлений.

"Харьков для нас - одна из точек опоры в Украине для сотрудничества", - отметила Елена Летисия Микусински. Также, добавляет дипломат, Харьков имеет мощный кластер и много квалифицированных специалистов, поэтому хотят сотрудничать в IT-сфере.

Игорь Терехов отметил, что сейчас в Харькове реализовывают ряд проектов в разных сферах, поэтому город заинтересован в сотрудничестве на международном уровне.

В свою очередь, посол республики Аргентина подчеркнула, что конкретные проекты в рамках сотрудничества будут внедряться уже в следующем году. Также возможен и обмен делегациями между Харьковом и Аргентиной для обсуждения ещё ряда возможных в будущем проектов.

Напомним, ранее мы писали о том, что руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Харькове Ольга Скриповская заявила, что многие переселенцы для ПМЖ хотят выбрать именно Харьков

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