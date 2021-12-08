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08.12.2021  17:48   Маргарита Кравцова

Харьков начинает сотрудничество с Аргентиной (фото)

Городская власть продолжает вести переговоры с дипломатам разных стран и сейчас в Харькове с первым официальным визитом находится посол республики Аргентина в Украине Елена Летисия Микусински.


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Об этом сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ. Визит представителей Аргентины в Харьков - первый за долгие годы. И Первая Столица будет сотрудничать с Аргентиной в сфере агробизнеса, IT и образования. Это обсудили в рамках встречи с мэром города Игорем Тереховым. Посол отметила, что у Харькова есть большой потенциал для развития ряда направлений. 
 
 
"Харьков для нас - одна из точек опоры в Украине для сотрудничества", - отметила Елена Летисия Микусински. Также, добавляет дипломат, Харьков имеет мощный кластер и много квалифицированных специалистов, поэтому хотят сотрудничать в IT-сфере. 
 
Игорь Терехов отметил, что сейчас в Харькове реализовывают ряд проектов в разных сферах, поэтому город заинтересован в сотрудничестве на международном уровне. 
 
В свою очередь, посол республики Аргентина подчеркнула, что конкретные проекты в рамках сотрудничества будут внедряться уже в следующем году. Также возможен и обмен делегациями между  Харьковом и Аргентиной для обсуждения ещё ряда возможных в будущем проектов.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Харькове Ольга Скриповская заявила, что многие переселенцы для ПМЖ хотят выбрать именно Харьков.

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Игорь Терехов встретился с послом республики Аргентина в Украине Еленой Летисией Микусински Игорь Терехов встретился с послом республики Аргентина в Украине Еленой Летисией Микусински Игорь Терехов встретился с послом республики Аргентина в Украине Еленой Летисией Микусински
Тэги:  игорь терехов, аргентина, харьков, сотрудничество
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