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07.06.2021  19:28   

Многие переселенцы для ПМЖ хотят выбрать именно Харьков - эксперт ОБСЕ

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов встретился с руководителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Харькове Ольгой Скриповской.


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Стороны обсудили общественно-политическую обстановку в городе, влияние военных действий на востоке страны на бизнес-климат, а также ситуацию с внутренне перемещенными лицами.
 
В ходе обсуждения Игорь Терехов отметил, что Харьков принял около 34 тыс. вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей, для комфортной адаптации которых создаются необходимые условия. В частности, он рассказал, что в ближайшее время для них планируют построить три общежития на месте модульного городка. 
 
«Несмотря на то, что мы находимся в прифронтовой области, наш курс неизменен. Городская власть делает все возможное, чтобы в городе не возникало турбулентных ситуаций. Сегодня Харьков демонстрирует экономическую и политическую стабильность. Доказательством этому является регулярный приток инвестиций, направленных на все сферы, обеспечивающие жизнедеятельность города», - отметил Игорь Терехов. 
 
В свою очередь Ольга Скриповская подчеркнула, что Харьков выбрал правильный вектор движения, направленный на создание комфортных условий жизни как для коренных жителей города, так и вынужденных переселенцев. Она отметила, что благодаря этому многие переселенцы для постоянного места жительства хотят выбрать именно Харьков.
 
Напомним, что мы ранее писали об оценке Харькова со стороны посетившего наш город фрвнцзского журналиста Жана-Кристофа Каллена: "У вас в Харькове спокойнее, чем у нас в Париже"
Тэги:  терехов, обсе, харьков, скриповская, беженцы, вынужденные переселенцы, общежития
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