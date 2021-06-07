07.06.2021 19:28

Многие переселенцы для ПМЖ хотят выбрать именно Харьков - эксперт ОБСЕ

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов встретился с руководителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Харькове Ольгой Скриповской.



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Стороны обсудили общественно-политическую обстановку в городе, влияние военных действий на востоке страны на бизнес-климат, а также ситуацию с внутренне перемещенными лицами.

В ходе обсуждения Игорь Терехов отметил, что Харьков принял около 34 тыс. вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей, для комфортной адаптации которых создаются необходимые условия. В частности, он рассказал, что в ближайшее время для них планируют построить три общежития на месте модульного городка.

«Несмотря на то, что мы находимся в прифронтовой области, наш курс неизменен. Городская власть делает все возможное, чтобы в городе не возникало турбулентных ситуаций. Сегодня Харьков демонстрирует экономическую и политическую стабильность. Доказательством этому является регулярный приток инвестиций, направленных на все сферы, обеспечивающие жизнедеятельность города», - отметил Игорь Терехов.

В свою очередь Ольга Скриповская подчеркнула, что Харьков выбрал правильный вектор движения, направленный на создание комфортных условий жизни как для коренных жителей города, так и вынужденных переселенцев. Она отметила, что благодаря этому многие переселенцы для постоянного места жительства хотят выбрать именно Харьков.