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07.06.2021  20:09   

Афера с ружьем, справкой и принтером: в Харькове пойман мошенник

Доморощенному аферисту из Харькове светит до трех лет за решеткой.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, в отдел контроля за оборотом оружия обратился 44-летний мужчина, который хотел продлить срок действия разрешений на ношение и хранение охотничьего огнестрельного нарезного оружия «Ruger Precision Rifle» и пистолет «Форт-12Р».
 
Представил он и медсправку для получения разрешения от поликлиники  и ее копию, заверенную им собственноручно.
 
Полицейских заинтересовала эта справка.
 
После экспертизы выяснилось, что печати поликлиники и врачей были сделаны с помощью цветного принтера, а водяной знак выгравирован на цветной бумаге и вырезан кустарным способом.
 
27 мая 2021 года факт, после дознания, внесен в реестр досудебных расследований по ч. 2ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.
 
Теперь неудачливому аферисту светит срок до 3 лет.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, подделка, фальсификация, оружие
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