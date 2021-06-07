07.06.2021 20:09
Афера с ружьем, справкой и принтером: в Харькове пойман мошенник
Доморощенному аферисту из Харькове светит до трех лет за решеткой.
Как сообщает РЕДПОС
Т, ссылаясь на Нацполицию, в отдел контроля за оборотом оружия обратился 44-летний мужчина, который хотел продлить срок действия разрешений на ношение и хранение охотничьего огнестрельного нарезного оружия «Ruger Precision Rifle» и пистолет «Форт-12Р».
Представил он и медсправку для получения разрешения от поликлиники и ее копию, заверенную им собственноручно.
Полицейских заинтересовала эта справка.
После экспертизы выяснилось, что печати поликлиники и врачей были сделаны с помощью цветного принтера, а водяной знак выгравирован на цветной бумаге и вырезан кустарным способом.
27 мая 2021 года факт, после дознания, внесен в реестр досудебных расследований по ч. 2ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.
Теперь неудачливому аферисту светит срок до 3 лет.
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