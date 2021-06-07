07.06.2021 20:09

Афера с ружьем, справкой и принтером: в Харькове пойман мошенник

Доморощенному аферисту из Харькове светит до трех лет за решеткой.

Как сообщает РЕДПОС Т, ссылаясь на Нацполицию, в отдел контроля за оборотом оружия обратился 44-летний мужчина, который хотел продлить срок действия разрешений на ношение и хранение охотничьего огнестрельного нарезного оружия «Ruger Precision Rifle» и пистолет «Форт-12Р».

Представил он и медсправку для получения разрешения от поликлиники и ее копию, заверенную им собственноручно.

Полицейских заинтересовала эта справка. После экспертизы выяснилось, что печати поликлиники и врачей были сделаны с помощью цветного принтера, а водяной знак выгравирован на цветной бумаге и вырезан кустарным способом.

27 мая 2021 года факт, после дознания, внесен в реестр досудебных расследований по ч. 2ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Теперь неудачливому аферисту светит срок до 3 лет.