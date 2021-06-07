07.06.2021 20:45

Драка из-за ребенка: в Харькове семейный конфликт превратился в потасовку

В Харькове копы открыли уголовное дело по конфликту в лесопосадке.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Напцполиции, 6 июня 2021 года в 17:56 в полицию поступила информация о драке в посадке неподалеку от улицы Натальи Ужвий.

На месте полицейские выяснили, что между развордящимися супругами - 39-летним мужчиной и женой возник конфликт.

Супруги пытались решить вопрос о том, с кем останется затем их малолетний ребенок.

К конфликту подключился сторонний 38-летний мужчина, попытавшийся заступиться за женщину, о чем она его попросила и применивший газовый баллончик.

В результате он был избит, в связи с чем затем обратился в полицию.

Ныне открыт два уголовный дела - умышленное легкое телесное повреждение.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 1 года исправительных работ.

В настоящее время выясняются все обстоятельства конфликта.