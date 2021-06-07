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07.06.2021  20:45   

Драка из-за ребенка: в Харькове семейный конфликт превратился в потасовку

В Харькове копы открыли уголовное дело по конфликту в лесопосадке.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Напцполиции, 6 июня 2021 года в 17:56 в полицию поступила информация о драке в посадке неподалеку от улицы Натальи Ужвий.
 
На месте полицейские выяснили, что между развордящимися супругами - 39-летним мужчиной и женой возник конфликт.
Супруги пытались решить вопрос о том, с кем останется затем их малолетний ребенок.
 
К конфликту подключился сторонний 38-летний мужчина, попытавшийся заступиться за женщину, о чем она его попросила и применивший газовый баллончик.
 
В результате он был избит, в связи с чем затем обратился в полицию.
 
Ныне открыт два уголовный дела -  умышленное легкое телесное повреждение.
 
Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 1 года исправительных работ.
 
В настоящее время выясняются все обстоятельства конфликта.
 
 
Тэги:  драка, конфликт, харьков, скандал, баллончик
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