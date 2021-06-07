07.06.2021 18:19
В Харькове намерены убрать все стихийные рынки
Поручение о наведении порядка с несанкционированными точками продажи продуктов дал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
РЕДПОСТ
Как сообщает спецкор портала РЕДПОСТ
, городские всласти вплотную занялись прооблемой ликвидации стихийных рынков на территории Харькова.
Меры принимаются с целью недопущения в Харькове вспышки инфекционных кишечных заболеваний в летний период.
"Уже сегодня, - отметила Светлана Горбунова-Рубан, - "Игорь Терехов дал поручение чтобы проверили все подземные переходы, все станции метрополитена, все наземные места, где традиционно ведется стихийная торговля продуктами, чтобы этого не было. Потому что есть понимание, что никакая инфекция не должна присоединиться сегодня к короновирусной".
Как уточнила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты Светлана Горбунова-Рубан, на данный момент уже сформированы комиссии в состав которых входят правоохранительные органы. Именно они в ближайшее время будут проверять такие "рынки"
Особенное внимание будет уделено переходам харьковской подземки.
"Мы должны сделать все, чтобы ушла в прошлое коронавирусная инфекция и не скомбинировалась с какой-то другой. Поэтому будет вестись работа. Уже запланированы мероприятия по этому вопросу и мы понимаем, что в летнее время мы должны очень плотно заниматься этим вопросом, - подытожила вице-мэр.
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