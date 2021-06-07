07.06.2021 18:19

Поручение о наведении порядка с несанкционированными точками продажи продуктов дал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Меры принимаются с целью недопущения в Харькове вспышки инфекционных кишечных заболеваний в летний период.

"Уже сегодня, - отметила Светлана Горбунова-Рубан, - "Игорь Терехов дал поручение чтобы проверили все подземные переходы, все станции метрополитена, все наземные места, где традиционно ведется стихийная торговля продуктами, чтобы этого не было. Потому что есть понимание, что никакая инфекция не должна присоединиться сегодня к короновирусной".

Как уточнила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты Светлана Горбунова-Рубан, на данный момент уже сформированы комиссии в состав которых входят правоохранительные органы. Именно они в ближайшее время будут проверять такие "рынки"