ДТП Харьков: Журналисту пришлось отстреливаться от агрессивных виновников аварии

07.06.2021 17:37
ДТП и стрельба в Харькове: открыто уголовное дело
Полицейские Харькова уточнили информацию ро конфликту в Песочине.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Нацполицию, следователи открыли уголовное производство конфликту в Песочине.
Столкновение произошло между нетрезвым виновником аварии и журналистом, который стал очевидцем ДТП и проводил съемку с места.
Напомним, 6 июня 2021 года в 21:25 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Набережной в Песочине мужчина на «Toyota» въехал в столб.
По прибытию на место полицейские обнаружили пьяного виновника ДТП и еще нескольких мужчин, среди которых был местный журналист.
Выяснилось, что между 42-летним водителем журналистом возник конфликт.
Как сообщил 49-летний журналист, агрессивно настроенный вожитель со товарищи начали его толкать.
Во время схватки журналист выстрелил вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.
В результате происшествия никто не пострадал.
В отношении водителя легковушки «Toyota» полицейские составили административные протоколы.
Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Виновному грозит срок от 3 до 7 лет.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства конфликта и причастны к нему лица.
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