ДТП Харьков: Журналисту пришлось отстреливаться от агрессивных виновников аварии

07.06.2021 17:37

ДТП и стрельба в Харькове: открыто уголовное дело

Полицейские Харькова уточнили информацию ро конфликту в Песочине.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Нацполицию, следователи открыли уголовное производство конфликту в Песочине.

Столкновение произошло между нетрезвым виновником аварии и журналистом, который стал очевидцем ДТП и проводил съемку с места.

Напомним, 6 июня 2021 года в 21:25 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Набережной в Песочине мужчина на «Toyota» въехал в столб.

По прибытию на место полицейские обнаружили пьяного виновника ДТП и еще нескольких мужчин, среди которых был местный журналист.

Выяснилось, что между 42-летним водителем журналистом возник конфликт.

Как сообщил 49-летний журналист, агрессивно настроенный вожитель со товарищи начали его толкать.

Во время схватки журналист выстрелил вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.

В результате происшествия никто не пострадал.

В отношении водителя легковушки «Toyota» полицейские составили административные протоколы.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Виновному грозит срок от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства конфликта и причастны к нему лица.