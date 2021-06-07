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07.06.2021  17:37   

ДТП и стрельба в Харькове: открыто уголовное дело

Полицейские Харькова уточнили информацию ро конфликту в Песочине.

ДТП Харьков: Журналисту пришлось отстреливаться от агрессивных виновников аварии
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, следователи открыли уголовное производство конфликту в Песочине. 
 
Столкновение произошло между нетрезвым виновником аварии и журналистом, который стал очевидцем ДТП и проводил съемку с места.
 
Напомним, 6 июня 2021 года в 21:25 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Набережной в Песочине мужчина на «Toyota» въехал в столб.
 
По прибытию на место полицейские обнаружили пьяного виновника ДТП и еще нескольких мужчин, среди которых был местный журналист.
 
Выяснилось, что между 42-летним водителем журналистом возник конфликт.
 
Как сообщил 49-летний журналист, агрессивно настроенный вожитель со товарищи начали его толкать.
 
Во время схватки журналист выстрелил вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.
 
В результате происшествия никто не пострадал.
 
В отношении водителя легковушки «Toyota» полицейские составили административные протоколы. 
 
Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
 
Виновному грозит срок от 3 до 7 лет.
 
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства конфликта и причастны к нему лица.
 
Напомним, что ранее мы сообщали о том, что журналист отстреливался от героев репортажа.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, стрельба, харьков, авария, песочин
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