07.06.2021 12:53

Журналист отстреливался от героев репортажа: полиция поделилась подробностями ДТП в Харькове

Участниками драки после ДТП в Песочине стал пьяный водитель и журналист, снимавший аварию.



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Вечером 6 июня, на месте ДТП в Песочине, на журналиста напал пьяный водитель, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Инцидент произошел после девяти часов вечера 6 июня на на улице Набережной в поселке Песочин.



Автомобиль «Toyota» под управлением 42-летнего мужчины врезался в столб, на место ДТП вызвали правоохранителей.

Прибыв на вызов, полицейские застали конфликт между виновником ДТП, который по всем признакам был пьян, и местным журналистом, который стал очевидцем ДТП и снимал видео аварии на свой телефон.



По словам 49-летнего журналиста, увидев, то тот снимает происшествие, водитель и еще двое неизвестных мужчин проявили агрессию и стали его толкать. В ответ журналист достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя Toyota полицейские составили административные протоколы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, около двух часов ночи 7 июня возле поселка Безлюдовка водитель автомобиля «Шевроле-Авео» не справился с управлением, и авто слетело в кювет. Пассажир автомобиля, 41-летний мужчина, получил серьезные травмы и умер в карете скорой помощи.