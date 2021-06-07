Главная Новости Харькова ЖКХ В Новобаварском районе Харькова отключат газ (Список адресов)
07.06.2021  13:10   

В Новобаварском районе Харькова отключат газ (Список адресов)

АО «Харьковгоргаз» с 7 июня проводит регламентные работы на распределительном газопроводе в Новобаварском районе.

В Харькове не будет газа
 
Как сообщили на предприятии, в Новобаварском районе выполняются регламентные работы на подземном распределительном газопроводе. 
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО "Харьковгоргаз". В связи с этим с 7 июня временно прекращено газоснабжение по улицам Семинарской, Григорьевской, Оленинской, Петра Болбочана, в Мало-Черновском и Черновском переулках, в переулках Ползунова, Проездном и др.  
 
С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.
 
Потребителей просят быть осторожными и перекрыть краны на газовых приборах.
 
На предприятии сообщили, что подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.
 
Напомним, 2 июня АО «Харьковгоргаз» проводил регламентные работы в Киевском районе Харькова с отключением газа в части жилых домов.
Тэги:  харьков, газ
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.06 Власть Харьковчан приглашают пройти анкету об увековечивании Геннадия Кернеса (ВИДЕО) 07.06 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 8 июня 07.06 Концерты, фестивали В парке Машиностроителей прошел праздник для детей (ФОТО)  
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 