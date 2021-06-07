07.06.2021 13:10

В Новобаварском районе Харькова отключат газ (Список адресов)

АО «Харьковгоргаз» с 7 июня проводит регламентные работы на распределительном газопроводе в Новобаварском районе.

Как сообщили на предприятии, в Новобаварском районе выполняются регламентные работы на подземном распределительном газопроводе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на АО "Харьковгоргаз". В связи с этим с 7 июня временно прекращено газоснабжение по улицам Семинарской, Григорьевской, Оленинской, Петра Болбочана, в Мало-Черновском и Черновском переулках, в переулках Ползунова, Проездном и др.

С полным списком адресов можно ознакомиться здесь

Потребителей просят быть осторожными и перекрыть краны на газовых приборах.

На предприятии сообщили, что подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Напомним, 2 июня АО «Харьковгоргаз» проводил регламентные работы в Киевском районе Харькова с отключением газа в части жилых домов.