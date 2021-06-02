02.06.2021 13:58

Отключение газа в Харькове: список адресов

Жителей домов в районе рынка Барабашово просят заблаговременно перекрыть газовые краны



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2 июня АО «Харьковгоргаз» начнет проведение регламентных работ в Киевском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работы будут проводиться на подземном газопроводе среднего давления.

В связи этим, со 2 июня прекращается газоснабжения по адресам:

ул. Н.Манойло, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69;

ул. Нарынская, 19, 25;

ул. Раевская, 24, 22, 20, 18, 23, 1, 17, 14.

Газовики просят жильцов указанных домов перекрыть краны перед газовыми приборами до начала проведения заявленных работ.



Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Напомним, с 31 мая в части Новобаварского и Московского районов было временно прекращено газоснабжение в связи с проведениеем ремонтных работы на распределительных газопроводах в рамках подготовки к отопительному сезону.