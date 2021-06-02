Жителей домов в районе рынка Барабашово просят заблаговременно перекрыть газовые краны
2 июня АО «Харьковгоргаз» начнет проведение регламентных работ в Киевском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Работы будут проводиться на подземном газопроводе среднего давления.
В связи этим, со 2 июня прекращается газоснабжения по адресам:
Газовики просят жильцов указанных домов перекрыть краны перед газовыми приборами до начала проведения заявленных работ.
Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.
Напомним, с 31 мая в части Новобаварского и Московского районов было временно прекращено газоснабжение в связи с проведениеем ремонтных работы на распределительных газопроводах в рамках подготовки к отопительному сезону.
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