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02.06.2021  13:58   

Отключение газа в Харькове: список адресов

Жителей домов в районе рынка Барабашово просят заблаговременно перекрыть газовые краны


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2 июня АО «Харьковгоргаз» начнет проведение регламентных работ в Киевском районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работы будут проводиться на подземном газопроводе среднего давления.

В связи этим, со 2 июня прекращается газоснабжения по адресам:

  • ул. Н.Манойло, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69;
  • ул. Нарынская, 19, 25;
  • ул. Раевская, 24, 22, 20, 18, 23, 1, 17, 14.

Газовики просят жильцов указанных домов перекрыть краны перед газовыми приборами до начала проведения заявленных работ.

Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Напомним, с 31 мая в части Новобаварского и Московского районов было временно прекращено газоснабжение в связи с проведениеем ремонтных работы на распределительных газопроводах в рамках подготовки к отопительному сезону.

Источник:   АО «Харьковгоргаз»
 Тэги:  отключение газа, харьков
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