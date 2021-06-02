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02.06.2021  14:14   

ДТП в Харькове: перекресток ХТЗ усеяли обломки автомобилей (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла после полудня 2 июня.


// Telegram

На перекрестке Александровского проспекта с улицей Северина Потоцкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Обе машины получили значительные механические повреждения.

На месте аварии находятся патрульные и медики скорой помощи.

По неофициальным данным, серьезных травм участники столкновения не получили.

Напомним, утром 2 июня на перекрестке улиц Героев Труда и Ковпака столкнулись грузовик и автомобиль Daewoo Sens. Из-за аварии образовалась автомобильная пробка в сторону улицы Жилярди.

ДТП Харьков: авария произошла на перекрестке Александровского проспекта с улицей Потоцкого

ДТП Харьков: авария произошла на перекрестке Александровского проспекта с улицей Потоцкого

 

Тэги:  дтп, харьков
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