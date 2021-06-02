Авария произошла после полудня 2 июня.
На перекрестке Александровского проспекта с улицей Северина Потоцкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Обе машины получили значительные механические повреждения.
На месте аварии находятся патрульные и медики скорой помощи.
По неофициальным данным, серьезных травм участники столкновения не получили.
Напомним, утром 2 июня на перекрестке улиц Героев Труда и Ковпака столкнулись грузовик и автомобиль Daewoo Sens. Из-за аварии образовалась автомобильная пробка в сторону улицы Жилярди.
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