20.10.2021 08:45 Рита Парфенова

Отключение газа в селе под Харьковом накануне отопительного сезона: комментарии Харьковгаза

В Акционерном обществе «Харьковгаз» заявили о насильственном препятствии деятельности его сотрудников и попросили правоохранительные органы принять соответствующие меры.

Как пишет РЕДПОСТ, Акционерное общество «Харьковгаз» обнародовало свою версию отключения газа в селе Благодатном Чугуевского района. В заявлении компании указано, что газ в селе отключили 11 октября для проведения ремонтных работ в рамках подготовки к отопительному сезону. Население и местные власти были заранее предупреждены об отключении.



11 октября спеуиалисты компании не смогли начать ремонт, потому что неизвестные блокировали работу их спецтехники. В связи с этим ремонтные работы были приостановлены, а около 200 клиентов АО «Харьковгаз» остались без газа.



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16 октября при содействии органов государственной власти сотрудники компании смогли приступить к ремонту и подготовить газопровод к испытаниям. Пуск газа в дома жителей села Благодарное должен был начаться 17 октября. Однако пуск газа на следующий день не состоялся, потому что неизвестные подстрекали жителей на пускать сотрудников компании в свои домовладения для проверки газовых устройств.



В компании заявили, что псевдоактивисты повредили автотранспорт АО «Харьковгаз» и делали попытки разбить телефоны сотрудников компании, на которые те снимали происходящее. На место вызвали полицию. После вмешательства правоохранительных органов подача газа была возобновлена. В тот период предприятие, кроме официального обращения в правоохранительные органы, не делало никаких заявлений о нарушении закона со стороны неизвестных лиц.



В компании настаивают, что что АО «Харьковгаз» не имеет никакого отношения к продаже газа и занимается исключительно подачей и распределением природного газа потребителям. А стоимость услуг АО «Харьковгаз» устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.



В связи с этим предприятие просит правоохранительные органы принять сообвествующие меры в отношении псевдоактивистов, которые пытаются возбудить людей к противоправным действиям и призывают к дестабилизации ситуации в обществе.



Напомним, в связи с инцидентом в селе Благодатное в отношении АО «Харьковгаз» открыто уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.