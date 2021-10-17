17.10.2021 16:00 Евгений Клочко

Верните нам газ: В Харькове митингующие перекрыли трассу "Харьков-Ростов-на-Дону"

Трассу перекрыли жители, которым, как они утверждают, газовщики безосновательно перекрыли газ.

Фото: скрин из видео ВЕХА

Как сообщает РЕДПОСТ трасса заблокирована у Меморилаьного комплекса "Дробицкий Яр". В обе стороны образовалась огромная пробка из автомобилей. Люди ходят переходом через трассу "Харьков - Ростов-на-Дону", тем самым блокируя проезд автотранспорта.

Один из митингующих отметил символичность данного места:

" Очень символичное место для акции против тарифного геноцида, потому что 1941-2021 год — история повторяется. Здесь в 1941 году уничтожали людей и немецко-фашистские захватчики устроили геноцид. Геноцид народа, абсолютно не важно, какой национальности, нации, вероисповедания, всего остального. 2021 год — наш уважаемый «Харьковгаз» устроил геноцид такой же самый, как в 1941-м году»", - рассказывает житель Купянска Сергей Кудрявцев.

Отмечается, что непосредственным поводом для выступления стало отключение от газа в понедельник села Благодатное под Змиёвом, которое сопровождалось конфронтацией с газовиками.

Люди из Благодатного составляли примерно половину митинговавших, в числе остальных были жители и жительницы практически всех районов — Первомайского, Балаклеи, Змиева, Изюма, Золочева и других, включая поселок Пересечное в Дергачевском районе, где недавно была подобная ситуация, но благодаря общим усилиям приличного числа протестующих вопрос был довольно быстро решен.

Напомним, вчера жители Харьковской области уже перекрывали трассу, но, после обещания заместителя губернатора Михаила Черняка решить вопрос с подключением газа, люди разблокировали трассу. Утром газ так и не был подключен, поэтому люди снова вышли на бессрочную акцию.

Напомним, 24 июля 2021 года медработники Валковской центральной районной больницы перекрыли трассу Киев-Харьков-Довжанский с требованием выплатить долги по зарплатам.