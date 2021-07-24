24.07.2021 14:30

Нет зарплаты - нет проезда: на Харьковщине медики перекрыли трассу Киев-Харьков-Довжанский

Часть медработников Валковской центральной районной больницы вышли на акцию протеста в связи с долгами по зарплате в медучреждении. Люди ходят переходом через трассу "Киев-Харьков-Довжанский" тем самым блокируя проезд автотранспорта.



Суспільне Харків

С протестом в Валках выступают несколько человек, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на журналистов Суспільне Харків . Люди принесли плакаты "Спасем Валковскую больницу", "Уничтожению больницы -" нет! "," Сокращению медиков - "нет!", "Зарплата - без задержки", "Достойную зарплату медикам".

Протестующие жалуются что уже три месяца не получают заработную плату.

"Ковидные"за апрель мы так и не получили. Теперь говорят, что наше руководство неправильно передавало сведения. У нас столько было больных! Реанимацию, как могли, расширяли, а теперь, получается мы сидим без зарплаты ", - сказала младшая медсестра одного из отделений больницы Валентина Шигапова.

По ее словам, медикам еженедельно обещают выплаты, однако деньги не выплатили до сих пор. О том, что во время эпидемии больница окажется в такой ситуации, медработников не предупреждали, отмечает Валентина Шигапова.

"Да, было такое, что мы никого не принимали, но мы не имели права никого принимать, поскольку мы уже стали ковидной больницей. Но мы на работу ходили! Ходили. Может, меньше могли давать, а сейчас оставили людей без копейки . Будет сентябрь, надо собирать детей в школу. За что? " - продолжает возмущаться участница протеста.

Суспільне Харків

На 14:05. когда протестующих стали около полсотни, протестующие вышли на пешеходный переход. Люди скандируют "Зарплату", "Оставьте рабочие места".

Проезд перекрыт. Стоят грузовики. Легковые авто пытаются объехать участок, однако люди перекрывают и объездные пути.

Суспільне Харків

Среди требований протестующих - смена руководства. "Нового менеджера, нового экономиста, новую главную медицинскую сестру", - написано на одном из плакатов.

В поддержку медиков вышли представители Союза ветеранов АТО.

"Наш ветеранский союз поддерживает медиков. Как представитель Союза пришел поддержать. Я помню 2014 год, многие медики шли добровольцами в зону боевых действий. Коронавирусных больных сюда доставляли из всех районов, они по ночам работали. Это просто неуважение власти", - сказал участник боевой действий Сергей Сметана.

Суспільне Харків

"Мы будем перекрывать трассу, пусть извините нас. Будем пропускать спецтранспорт", - сказал Сметана.

Позже к протестующим вышел директор больницы Богдан Носатов. "НСЗУ заверила, что единственное, что они могут сделать - это пересмотр амбулаторного пакета. Насколько мне известно, в пятницу состоялся селектор ОГА, господин Черняк сказал, что на следующей неделе задолженность будет погашена", - сказал Носатов. По его данным, должны погасить долг за пол мая и июнь. Информацию о закрытии больницы он опровергает, но допускает сокращение персонала на 40-50%. "Больницу никто не закроет, но чтобы уложиться в имеющееся финансирование, придется сокращать штатные единицы... Это неправильно, неразумно, но, к сожалению, ситуация такова", - сказал руководитель. По информации правоохранителей, мирная акция с перекрытием трассы завершилась в 15:00 и длилась около 1 часа. Все это время движение автотранспорта было заблокировано. В акции протеста приняли участие примерно 100-150 участников, 24 полицейских охраняли правопорядок во время проведения акции.