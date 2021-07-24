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24.07.2021  15:44   Евгений Клочко

Шальная молодость: харьковские ювеналы вернули загулявших подростков домой

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было. Сотрудники ювенальной превенции провели с ними и их опекунами профилактические беседы.

Пропавших подростков правоохранители вернули домой. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областного главка. По словам  правоохранителей, 22 июля несовершеннолетняя жительница Новобаварского района в 16:00 ушла из дома праздновать свой день рождения и не вернулась. Уже утром следующего дня сотрудники ювенальной превенции обнаружили 16-летнюю девушку на одной из улиц города, девушка не особо спешила домой.
 
В тот же день в Балаклейском районе ушла из дома 14-летняя девушка. Бабушка беглянки сообщила сотрудникам полиции, что ее внука ночью ушла из дома и на звонки не отвечает. Сотрудники ювенальной превенции разыскали беглянку в Харькове, куда девушка приехала на концерт.
 
В отношении родителей несовершеннолетних полицейские составили админпротоколы.
 
Еще одного несовершеннолетнего жителя Мелитополя Запорожской области разыскали сотрудники Изюмского райуправления полиции. 22 июля в полиции поступила ориентировка на несовершеннолетнего, который  17 июля в 17:00  ушел из дома и не вернулся. 
Правоохранители установили вероятную знакомую разыскиваемого и отработали все адреса, где они могли находиться. Вскоре выяснилось, что 15-летний подросток приехал к своей знакомой в город Изюм и все это время гостевал у нее. Подростка передали работникам Мелитопольского районного управления полиции и вернули родителям.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что на железнодорожном вокзале в поселке Купянск-Узловой нашли мальчика, который не мог объяснить где он живет. Оказалось мальчик находился в гостях у своей бабушки и, воспользовавшись тем, что женщина пошла в ванную комнату, вышел из квартиры и пошел гулять.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, полиция
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